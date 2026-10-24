Charles Bronson, bandas callejeras, armas capaces de derribar un edificio y un director británico que se llevó media producción a Londres para fingir que aquello era Nueva York. Hay mucho que contar sobre El justiciero de la noche( Death Wish 3, 1985), y Juanma González y Dani Palacios lo hacen en esta entrega de su podcast cinematográfico junto a Tirso Calero. El director y guionista visita el programa para hablar de su libro sobre Michael Winner y J. Lee Thompson, dos cineastas británicos que encontraron en Hollywood un filón en el cine de género y llegaron a trabajar hasta en quince ocasiones con Bronson, uno de los rostros más reconocibles del cine de acción de la Cannon.

La conversación tiene como protagonista a la tercera entrega de El justiciero de la ciudad, una saga que cambió considerablemente de rumbo cuando cayó en manos de Menahem Golan y Yoram Globus. La Cannon tomó el material original y fue dejando atrás sus dilemas morales para apostar por algo mucho más expeditivo: violencia, venganza y espectáculo. Si la primera película todavía planteaba preguntas incómodas sobre la justicia por cuenta propia, El justiciero de la noche prefiere resolverlas a tiros. Y, a ser posible, con una potencia de fuego desproporcionada.

La película transcurre en un barrio neoyorquino dominado por las bandas, aunque buena parte del rodaje se desarrolló en calles y estudios londinenses. Tirso Calero recuerda una conversación con Kirk Taylor, el actor que interpretó a Giggler —el pandillero apodado Risitas—, que tuvo que sacarse el pasaporte por primera vez para viajar a Inglaterra. Su experiencia permite asomarse a la forma de trabajar de Michael Winner, un director de personalidad peculiar, exigente y con gustos sibaritas.

Pero si algo convierte Death Wish 3 en una pieza memorable del cine de explotación de los ochenta es su armamento. Paul Kersey parece haberse preparado para una guerra, no para una disputa vecinal: de la Wildey Magnum pasa a las ametralladoras Browning y hasta dispone de un lanzacohetes escondido detrás de un sofá. Todo ello acompañado por la música de Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, que aporta otro ingrediente insólito a semejante festival de plomo. La película termina abrazando una estética de cómic que parece anticipar algunos videojuegos de peleas callejeras: enemigos en serie, arsenal imposible y un protagonista que no contempla precisamente la posibilidad de negociar.

El programa también reivindica a esos secundarios que daban empaque a producciones aparentemente modestas, como Martin Balsam y Ed Lauter, y reivindica el oficio de directores como Winner y Thompson. Eran cineastas capaces de cumplir plazos, ajustarse al presupuesto y mantener la película en movimiento sin convertir cada plano en una declaración de principios. En el cine comercial, esa eficacia también es una forma de talento: lo importante era llegar al público y darle exactamente aquello por lo que había pagado la entrada.

A partir de Bronson, González, Palacios y Calero repasan la evolución del cine de venganzas y encuentran un heredero contemporáneo en Liam Neeson, convertido décadas después en especialista en ajustar cuentas cuando la edad ya no invita a correr demasiado. La charla se completa con títulos como Fríamente, sin motivos personales, Los cañones de Navarone y Al filo de la medianoche, que permiten repasar las carreras de Winner y Thompson más allá de sus colaboraciones con la Cannon.

Para terminar, Tirso Calero adelanta detalles de Tarántula, su próximo largometraje como director. Se trata de un thriller de invasión doméstica protagonizado por Féle Martínez que incorpora un elemento poco habitual incluso para los estándares del género: una araña real durante el rodaje. Porque, después de una película en la que Charles Bronson convierte un barrio entero en un campo de batalla, siempre queda margen para encontrar una forma distinta de inquietar al espectador.