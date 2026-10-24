No hay nada más peligroso que un padre que ya no tiene hijos a los que defender. ¿Qué harías si tu hija ha sido asesinada y la Justicia no hace nada para detener al asesino? De eso trata Leones en invierno, un drama de suspense dirigido por Albert Pintó que sumerge al espectador en una historia oscura y asfixiante. La propuesta plantea un duro dilema moral acerca de la justicia y cuenta con un reparto estelar encabezado por Luis Zahera, Inma Cuesta, José Manuel Poga y Ana Wagener.

El punto de partida se remonta a los años noventa en Madrid, mostrando a un joven inmerso en la violencia del movimiento ultra durante una noche futbolística. Décadas después, el protagonista ha reconducido su vida, dejando atrás el odio para formar un hogar como esposo y padre protector. Sin embargo, su estabilidad se desmorona cuando su hija adolescente muere trágicamente atropellada en la Gran Vía madrileña por un coche cuyo responsable huye sin auxiliarla.

'Leones en invierno'.

Frente al estancamiento de las pesquisas policiales y la desesperación de contemplar cómo el homicida puede eludir el castigo, el progenitor decide recurrir a su pasado violento. Para dar con el causante, acude a sus antiguos camaradas de juventud —con destacadas interpretaciones de Roberto Álamo y Luis Callejo— con la determinación de despertar al león que permanecía adormecido en su interior.

La trama se complica de manera vertiginosa al revelarse el motivo por el cual la causa se ha paralizado: el sospechoso es en verdad un policía infiltrado en una red criminal sumamente peligrosa. Si confiesa, la operación policial de varios años quedaría en nada. La obra se define como una producción trepidante de personajes enfrentados a límites éticos insospechados.

Villanos sin cara

Para los seguidores del cine de antihéroes y villanos del cómic se estrena Clayface, inspirada en uno de los personajes clásicos del universo de Batman creado en los años cuarenta. La propuesta se inclina hacia el body horror al relatar la decadencia de un prometedor actor cuya vida da un vuelco tras ser brutalmente desfigurado por el secuaz de un mafioso.

En su desesperación, se somete a un arriesgado experimento científico que desata mutaciones incontrolables en su rostro, desembocando en una experiencia visual impactante no apta para estómagos sensibles.

A vueltas con Jane Austen

El cine de época y el drama romántico clásico tienen su espacio con una renovada versión de Sentido y sensibilidad, adaptación de la célebre obra literaria de Jane Austen.

'Sentido y sensibilidad'.

Ambientada en la Inglaterra georgiana, la película reconstruye las dificultades económicas y sociales de unas hermanas que, tras perder a su progenitor, dependen del matrimonio para salvaguardar su porvenir.

Cine japonés y coreano

Los amantes del cine asiático están de enhorabuena: esta semana llegan dos opciones muy distintas. Desde Japón llega El samurái y el prisionero, un drama de intriga histórica con sitio y traición, mientras que la cinematografía surcoreana aporta Un amor posible, una mirada intimista sobre la fragilidad emocional y las relaciones de pareja.

Pincha en el audio para escuchar sin spoilers todas las críticas mencionadas y el resto de estrenos: Arriba tutto, ópera prima como director del popular cómico José Mota, la coproducción hispanomexicana Moscas, rodada en blanco y negro por Fernando Eimbcke, las cintas de animación Wildwood: El bosque salvaje y el fenómeno español SuperThings: La película, el drama familiar canadiense Blue Heron y la película francesa Los niños están bien.