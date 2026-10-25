De los gags de la tele al drama: José Mota sorprende como director con 'Arriba Tutto'

El cómico José Mota da el salto a la gran pantalla debutando en la dirección cinematográfica con la película Arriba tutto, un proyecto en el que también participa activamente como guionista, productor y protagonista. La historia arranca a principios del siglo XX, presentando a un artista ambulante interpretado por Karra Elejalde, quien inculca la magia y la ilusión a su hijo Michi antes de fallecer de forma repentina, dejando al pequeño desamparado ante la dura realidad.

La trama da un salto temporal hasta situarse en el contexto de la Guerra Civil española, donde encontramos a un Michi adulto, encarnado por Mota, convertido en un hombre amargado y sin esperanza que combate en el bando republicano. Al caer herido vistiendo accidentalmente un uniforme extranjero, es confundido con un soldado italiano, lo que le obligará a fingir dicha identidad recurriendo a un idioma inventado que de niño aprendió con su padre para salvar la vida.

La cinta, que cuenta también en su reparto con Olivia Molina, destaca por un emotivo mensaje de redención en el que el protagonista volverá a recuperar la fe en las personas. La crítica ha resaltado sus múltiples ecos de grandes clásicos del celuloide, trazando paralelismos con películas como La vida es bella, la sátira contra el totalitarismo de El gran dictador de Charles Chaplin o el homenaje a los cómicos itinerantes de El viaje a ninguna parte.

Presentada en el Festival de San Sebastián, la ópera prima de Mota confirma su solvencia detrás de las cámaras gracias a una dirección cuidada y equilibrada. Lejos de quedarse en el mero gag cómico absurdo característico de su trayectoria televisiva, la película ofrece una propuesta tierna y familiar, especialmente indicada para el público que busque emoción, sensibilidad y humor en las salas de cine.