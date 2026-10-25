Un policía infiltrado atropella mortalmente a una joven menor de edad durante el transcurso de una misión encubierta. El agente huye y no atiende a la víctima, cuyo padre, desesperado ante la inacción de la Policía, buscará hacer justicia por su cuenta. Esta es la premisa de Leones en invierno. José Manuel Poga interpreta a ese policía.

El actor reflexiona en una entrevista para esCine en esRadio sobre la complejidad emocional de afrontar una secuencia tan dura como la del atropello, cuyo impacto inicial debió transmitirlo principalmente a través de la mirada y el rostro antes de cargar con ese conflicto a lo largo del metraje. Asimismo, aborda la psicología de los agentes que pasan años infiltrados en organizaciones delictivas, señalando que la convivencia extrema puede llegar a generar simpatías o una especie de síndrome de Estocolmo, un contexto límite que exige un equilibrio mental absoluto para no perder el rumbo.

'Leones en invierno'.

Por su parte, Ana Wagener es la encargada de encarnar a la policía que hace de enlace con el agente infiltrado. Wagener explica las dificultades que atraviesa su personaje, quien debe mantener una estricta firmeza profesional para guiar la investigación sin desbordarse emocionalmente, incluso en momentos tan dolorosos como la identificación del cuerpo frente a los padres. Del mismo modo, subraya la enorme responsabilidad de tutelar a un compañero que arriesga su propia vida en una tarea de infiltración policial de máxima exigencia: "les estás pidiendo que sacrifiquen la vida".

Poga es un actor que ya está acostumbrado a que le den papeles de 'malos', algo que asegura que "es muy terapéutico, liberas mucha ira contenida y llegas al hotel suavito como un guante, suave, suave", bromea entre risas. Aunque reconoce que "alguien tiene que hacer el trabajo sucio y a mí me gusta".

¿Justicia o venganza?

El trasfondo moral de Leones en invierno se centra en el dilema universal de la justicia o venganza ante una pérdida irreparable. La actriz apunta a que el padre de la víctima, superado por el dolor y los ecos de su propio pasado, cuando era un ultrasur violento, acaba dejándose arrastrar por un impulso visceral e instintivo para saldar una deuda con la vida, "un conflicto que conecta directamente con el simbolismo animal" reflejado en la narración.

Por último, José Manuel Poga analiza su experiencia dando vida a personajes oscuros y la viabilidad de la redención moral en personas dañinas. Aunque se muestra partidario de conceder segundas oportunidades a quienes demuestran un arrepentimiento sincero, distingue a quienes son incapaces de sentir empatía por los demás. "Si eres un hijo de puta y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez… no te vamos a condenar a muerte, sino te vamos a poner en calzoncillos en una isla, y ahí te quedes con tus mulas".

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