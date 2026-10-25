Hay casas en las que uno entra para vivir y otras en las que entra para que le maten de la forma más aparatosa posible. De estas últimas va la nueva entrega de Prohibido Contar Ovejas, donde Felipe Couselo y Juanma González repasan el subgénero de las casas encantadas, ese negocio inmobiliario en el que las humedades son lo de menos y el verdadero problema suele estar en el sótano o el ático. El recorrido arranca con Stephen King y It, porque pocas cosas resultan más perversas que convertir el lugar donde deberíamos sentirnos a salvo en una máquina de triturar cuerpos y almas.

El primer anfitrión es William Castle, un cineasta que entendió que el miedo también necesita una buena campaña de marketing. Su 13 fantasmas (1960) convirtió la proyección en un espectáculo gracias a sus ingeniosos reclamos promocionales. El programa recupera también el remake de 2001, producido por Robert Zemeckis y Joel Silver bajo el sello Dark Castle Entertainment. Tony Shalhoub y Matthew Lillard se enfrentan a una mansión de cristal con inscripciones mágicas y doce espectros del llamado zodíaco negro. Es el terror gótico pasado por el filtro de la MTV, cuando hasta los fantasmas necesitaban un diseño de producción aparatoso para impresionar.

Castle también está detrás de House on Haunted Hill (1959), con un Vincent Price que demuestra cómo dominar una película con una voz cavernosa y una sonrisa malévola. El remake de 1999, dirigido por William Malone, traslada la función a un antiguo psiquiátrico donde varios incautos aceptan dinero por pasar una noche. Geoffrey Rush recoge el testigo de Price en una película que confirma las virtudes de estas atracciones macabras: atmósfera, espectáculo y un anfitrión que parece disfrutar del desastre ajeno.

Mucho más sutil es Suspense (1961), adaptación de Otra vuelta de tuerca, de Henry James, dirigida por Jack Clayton y coescrita por Truman Capote. Deborah Kerr interpreta a una institutriz atrapada en una historia donde las apariciones admiten una lectura sobrenatural y otra psicológica. El sonido, los silencios y la ambigüedad sostienen un relato que nunca termina de resolver el misterio. Su influencia llega hasta La maldición de Bly Manor, de Mike Flanagan. Para asustar de verdad, a veces basta con dejar al espectador a solas con sus sospechas.

En La leyenda de la mansión del infierno (1973), basada en la novela de Richard Matheson, científicos y médiums intentan purificar la casa Belasco combinando parapsicología y tecnología. Roddy McDowall participa en una expedición donde la razón parece haber presentado su dimisión. La conversación incluye también La caída de la casa Usher (1960), una de las muestras más elegantes del talento de Roger Corman, capaz de construir un universo gótico con presupuestos mínimos. Una lección para quienes todavía creen que una buena atmósfera se compra a golpe de efectos digitales.

Pesadilla diabólica (1976), de Dan Curtis, reúne a Karen Black, Oliver Reed y Bette Davis en una historia que empieza con una oferta inmobiliaria demasiado buena para ser verdad. Una familia alquila una casa de verano a cambio de cuidar de una anciana encerrada en el ático. El trato esconde una trampa: la mansión recupera su juventud mientras sus inquilinos pierden la salud y la cordura. Una versión sobrenatural de la letra pequeña de los contratos de alquiler.

Con El resplandor (1980), Stanley Kubrick elevó el hotel encantado a la categoría de monumento cinematográfico. El Overlook convierte pasillos, alfombras y espacios vacíos en piezas de una pesadilla geométrica, mientras la steadicam transforma cada recorrido en una experiencia hipnótica. Jack Nicholson completa la función y las gemelas Grady y la mujer de la bañera de la habitación 237 se instalan para siempre en la memoria colectiva. Más que una película de fantasmas, es una lección de puesta en escena sobre cómo conseguir que un pasillo dé más miedo que un ejército de monstruos.

En el terror contemporáneo, James Wan revitalizó el susto de sala con Insidious (2010) y Expediente Warren: The Conjuring (2013). Su precisión para administrar la tensión y convertir cualquier habitación en una amenaza contribuyó a recuperar el tirón comercial del género y a consolidar franquicias de investigadores paranormales, demonología y posesiones. La fórmula puede ser industrial, pero Wan sabe que el espectador no necesita explicaciones exhaustivas: necesita empezar a desconfiar del pasillo de su propia casa.

El repaso se completa con El último escalón (1999), de David Koepp, en la que Kevin Bacon descubre, tras una sesión de hipnosis, las huellas de un crimen oculto; La mujer de negro (2012), y Ghosthouse (1988), de Umberto Lenzi, una muestra del cine de culto italiano más aficionado a las ideas disparatadas y a la gloriosa falta de vergüenza.

Couselo y González recorren así un subgénero que ha servido para hablar de la culpa, la locura, la familia y los secretos del pasado. De William Castle a Kubrick, pasando por la elegancia de Jack Clayton y la maquinaria de sustos de James Wan, las casas encantadas siguen demostrando que comprar una vivienda puede ser una pésima inversión. Especialmente si incluye una habitación que nadie debe abrir y un anterior propietario muerto en circunstancias misteriosas. En ese caso, mejor seguir de alquiler.