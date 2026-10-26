La influencia de Chaplin en la nueva joya mexicana que aspira a los Goya

El cineasta mexicano Fernando Eimbcke acaba de estrenar en España su película Moscas, una obra que ha cosechado una notable acogida en diversos certámenes internacionales. El realizador reflexiona sobre la profunda universalidad del dolor y la soledad, temas que considera compartidos por cualquier cultura y que permiten que el relato funcione tanto en México como en ciudades como Madrid, Londres o Buenos Aires. A pesar de contar con ciertos giros y expresiones propios de su país de origen, la historia conecta directamente con las vivencias emocionales más humanas e íntimas.

La trama gira sobre cómo una mujer, Olga, alquila una habitación de su casa a un hombre cuya mujer está ingresada en un hospital cercano. Sin embargo, Olga descubre que el inquilino ha estado escondiendo a su hijo pequeño en la habitación, una presencia que irrumpe en la rutina controlada por Olga y desestabiliza su aparente calma. A medida que la convivencia va avanzando, las fronteras entre lo privado y lo compartido van desapareciendo y las vidas de los tres se mezclan teniendo Olga que enfrentarse a un vínculo que no había previsto.

Uno de los aspectos más destacados del largometraje radica en su capacidad para combinar momentos dramáticos con situaciones cómicas. Eimbcke confiesa que para encontrar este delicado equilibrio acudió al estudio de los clásicos, tomando como principal referente El chico de Charlie Chaplin y su famosa declaración de intenciones de ofrecer risas y alguna lágrima. El director, que coescribió el guion junto a Vanessa Garnica, sostiene que el humor como vía de aproximación es la manera más respetuosa de abordar el sufrimiento y construir personajes verosímiles, reflejando una realidad donde la tragedia y la comedia conviven de forma inseparable.

El padre para proteger al pequeño y ayudarle a asimilar la dureza de la situación recurre a la fantasía, un mecanismo infantil que Eimbcke vincula con la influencia que ejerció en él El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Esta perspectiva condicionó también la puesta en escena y el montaje a cargo de Salvador Reyes. A diferencia de proyectos previos resueltos mediante largos planos secuencia, como Temporada de patos, la presencia del menor forzó una fragmentación de los planos, lo que amplió las posibilidades creativas y de ritmo en la sala de edición.

El cineasta detalla asimismo el minucioso proceso de selección del joven actor protagonista, Bastian, escogido por el director de casting Marco Aguilar tras evaluar a numerosos candidatos. Durante las pruebas, mientras el resto de los niños devolvían un objeto al pedírselo, Bastian se negó en redondo al considerar que le pertenecía por haberlo encontrado él mismo, demostrando una genuina rebeldía y dignidad interpretativa. Eimbcke destaca que rodar con menores exige una estricta planificación que debe permanecer abierta a la improvisación, entendiendo que el verdadero reto consiste en dirigirse a uno mismo como realizador frente a lo imprevisto.

La elección de rodar en blanco y negro, consensuada con la directora de fotografía María Secco, responde al deseo de potenciar los gestos, las miradas y la inocencia de la infancia frente a la rigidez formal del entorno hospitalario. Finalmente, el director celebra la preselección de la cinta por la Academia mexicana para optar a una nominación en los Premios Goya, destacando que se trata de una coproducción orgánica con España. Eimbcke reivindica los crecientes lazos culturales hispanoamericanos y confía en que el séptimo arte continúe derribando fronteras geográficas y lingüísticas a ambos lados del Atlántico.

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