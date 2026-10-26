Muere Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

Eric Bauza, el actor de doblaje que puso voz a personajes emblemáticos de los Looney Tunes como Bugs Bunny y el Pato Lucas, ha fallecido a los 46 años. Su familia anunció su muerte a través de Instagram, mientras que los registros médicos del forense de Los Ángeles, consultados por Variety, señalan que murió el domingo a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Bauza desarrolló una extensa trayectoria en la animación y dio vida a algunos de los personajes más reconocibles de la televisión y el cine. Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, interpretó a Piolín, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio, Porky y el Correcaminos.

Una de las voces más reconocibles de los Looney Tunes

El actor se convirtió en una de las voces habituales de los personajes clásicos de Warner Bros. Su trabajo abarcó distintas producciones de la franquicia, entre ellas Looney Tunes Cartoons y la película Coyote vs. Acme, estrenada recientemente. También participó en Space Jam y en otras producciones de animación.

La familia comunicó su fallecimiento en un mensaje publicado en Instagram. "Eric Bauza, actor de doblaje galardonado con un premio Emmy y voz actual de icónicos personajes de los Looney Tunes —como Bugs Bunny y el Pato Lucas, además de otros muchos personajes de dibujos animados muy queridos—, ha fallecido de forma repentina", señalaron sus familiares.

Tres premios Emmy por su trabajo en animación

Bauza recibió tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por su participación en distintas producciones. Entre ellas figuran Teen Titans Go! (Los jóvenes Titanes), Bugs Bunny Builders y Looney Tunes Cartoons.

Además, obtuvo cinco nominaciones a los premios Daytime Emmy por sus trabajos en Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies (Los pequeños Muppets) y The Adventures of Puss in Boots (Las aventuras del gato con botas). Su trayectoria también incluyó una nominación por Daffy in Wackyland (Lucas en Wackyland), otra muestra de su vinculación profesional con los personajes de Warner Bros.

En el momento de su fallecimiento, el actor se encontraba en la fase de preproducción de dos proyectos. Uno de ellos era Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, en el que tenía previsto interpretar al Pato Lucas. El segundo era The Dragon Masters, una producción en la que daba voz al personaje del Shogun King.