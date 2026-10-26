Sandra Hüller es una de las mejores actrices europeas del momento, con una versatilidad que va desde la comedia satírica como Toni Erdmann al drama puro y duro como Anatomía de una caída o La zona de interés. También trabaja en Hollywood en títulos como Proyecto Salvación con Ryan Gosling o Digger con Tom Cruise. Por eso no es de extrañar que sea capaz de afrontar cualquier reto, como el de interpretar a un hombre.

La película alemana Rose, estrenada en la Seminci de Valladolid tras su paso por la Berlinale, nos sitúa en la Alemania del siglo XVII. Rose es una mujer que lleva años haciéndose pasar por hombre, así ha participado por ejemplo en la Guerra de los Treinta Años. Una vez acabada la contienda llega a una pequeña comunidad protestante alemana para reclamar una granja en herencia y comenzar una nueva vida, pero para conseguirlo debe mantener oculta su identidad en una sociedad que reserva a los hombres los derechos y las oportunidades que ella desea.

Sandra Hüller en 'Rose'.

Durante una entrevista para esCine con el director de Rose, Markus Schleinzer, presente en la Seminci nos revela cómo Sandra Hüller se preparó para interpretar a un hombre. "Ella quería llevar puesto el falo de madera" que se usa en la película, "decía: 'Ya sé por qué los hombres se mueven y andan diferente, porque siempre hay algo entre medias'".

La razón tenía que ver con la lógica corporal: Hüller entendía que la presencia del pene condiciona la manera de andar y moverse de los hombres, porque hay un elemento físico entre las piernas que interviene en sus desplazamientos. El accesorio de madera se convirtió así en una herramienta de trabajo para explorar el personaje desde una perspectiva tangible. "Para ella lo más importante era cómo podía meterse bien en el cuerpo del hombre", explica el director.

Sandra Hüller en 'Rose'.

Schleinzer escribió el guion pensando en Hüller desde el principio. "Cuando pensaba que ella iba a ser el personaje principal de la película, eso me llevaba a seguir escribiendo en relación con lo que ella iba a hacer", cuenta el cineasta en esRadio, que considera trabajar con la actriz un auténtico regalo. Su talento, asegura, permite llevar una película mucho más lejos.

La preparación física fue fundamental para construir a Rose. Aunque ambos habían analizado previamente el proyecto, Hüller viajó a Alemania dos semanas antes del rodaje para trabajar de manera intensiva con el director. Juntos estudiaron cómo se presentan los hombres, cómo caminan y cómo se mueven. La actriz quiso ir más allá de la observación y experimentar directamente las diferencias físicas que podían ayudarla a dar credibilidad al personaje.

El director insiste en que esa búsqueda de coherencia es una de las principales virtudes de Hüller. "En el centro de su trabajo está siempre la lógica. No puede actuar si no encuentra para ella algo que tenga una lógica". Cuando comprende por qué su personaje se comporta de una determinada manera, explica, la actriz es capaz de reaccionar a esa lógica y traducirla en emociones y sentimientos que resultan veraces.

Esa precisión se aprecia en Rose, una película que evita convertir la transformación de su protagonista en un simple ejercicio de imitación. Hüller no se limita a reproducir los códigos externos de la masculinidad: compone una figura rígida, lacónica y reservada, acostumbrada a medir sus gestos y a ocultar cualquier signo que pueda poner en peligro la identidad que ha construido. Su interpretación encuentra buena parte de su fuerza en lo que calla y en la tensión que mantiene bajo una apariencia imperturbable.

Unos pantalones la hicieron libre

La película ambientada en el siglo XVII encuentra su principal conflicto en la contradicción que sostiene la vida de Rose. La protagonista demuestra ser capaz de trabajar, administrar una propiedad y ganarse el respeto de los habitantes del pueblo, pero su autonomía depende de que los demás piensen que es un hombre. ¿Qué cambia a lo conseguido el mero hecho de ser en verdad una mujer? Lo que podría parecer una historia sobre el engaño se transforma, poco a poco, en una reflexión sobre una sociedad que obligaba a una mujer a renunciar a su identidad para acceder a una libertad que debería corresponderle.

Schleinzer aborda esta cuestión sin recurrir constantemente a discursos explicativos. La historia avanza a través de las acciones de Rose, de la desconfianza de sus vecinos y de las convenciones que regulan la vida de la comunidad. El matrimonio con Suzanna, la hija de un acomodado terrateniente, introduce una nueva complicación: la protagonista puede consolidar su posición social, pero esa oportunidad amenaza con hacer cada vez más difícil mantener su secreto.

El blanco y negro de la fotografía de Gerald Kerkletz refuerza el carácter austero de la propuesta. Los paisajes desolados, las construcciones rurales y la composición de los encuadres convierten el entorno en una prolongación de la existencia de Rose: un mundo severo, sometido a normas rígidas y en el que cualquier desviación puede tener consecuencias devastadoras. Una voz narrativa se encarga de contarnos lo que siente Rose, encerrada en un hermetismo para no dejar escapar su secreto.

Hüller es el gran sostén de la película. Su trabajo evita las soluciones fáciles y dota a Rose de una ambigüedad que impide reducirla a una heroína convencional. De hecho, el director nos cuenta que "no es una revolucionaria", simplemente hizo lo que hizo por su bienestar. La actriz consigue que el espectador comprenda el precio emocional de vivir permanentemente bajo una identidad que debe defender. Una película con aires de western que nos demuestra que el mundo puede ser tremendamente hostil y cruel.

Pincha en el audio para escuchar el fragmento de la entrevista en la que el director explica el método de Sandra Hüller para meterse en el papel. Rose llegará a los cines de toda España el próximo 20 de noviembre, momento en el que podrán escuchar en esCine la entrevista completa.