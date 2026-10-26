Laika vuelve a demostrar que la animación puede jugar en otra liga con Wildwood, la nueva película dirigida por Travis Knight, responsable también de Masters del Universo. El cineasta regresa al stop motion, la técnica artesanal que ha convertido al estudio en una rara avis dentro de la industria. No es un proyecto cualquiera: detrás de la película hay diez años de trabajo y una ambición que va bastante más allá de entretener a los niños durante una tarde.

Con sus 135 minutos de duración, Wildwood se acerca más a la fantasía épica que al cine infantil convencional. Hay ecos de Tolkien en su universo y una querencia por lo inquietante que conecta directamente con Coraline y Kubo y las dos cuerdas mágicas. Laika no tiene miedo a introducir cierta violencia, criaturas perturbadoras y pasajes sombríos en una historia que, por su apariencia, podría parecer destinada al público familiar. El resultado es un auténtico despliegue de imaginación visual: la animación alcanza una fluidez extraordinaria sin perder el encanto de los personajes y escenarios construidos a mano.

El problema aparece cuando la película intenta meter demasiado en el mismo saco. La historia pierde fuelle en su segunda mitad, cuando la misión de rescate del bebé secuestrado se reparte el protagonismo con otra línea argumental que desvía la atención hacia el compañero de la protagonista. Por momentos, Wildwood recuerda a aquellas aventuras fantásticas de los años ochenta que tenían a Jennifer Connelly entre sus rostros más reconocibles, aunque aquí la acumulación de personajes, peripecias y mitología acaba pasando factura. Da la impresión de que estamos viendo una saga entera condensada en una sola película.

Eso no impide que la nueva apuesta de Laika tenga algo cada vez menos frecuente en el cine comercial: personalidad. Su desbordante imaginación, el cuidado de los escenarios y la voluntad de escapar de las fórmulas más previsibles compensan buena parte de sus problemas narrativos. Wildwood quizá no consiga mantener el pulso durante sus más de dos horas, pero su apuesta por la animación artesanal y la fantasía oscura la sitúa entre esas películas que merecen una segunda vida. No sería extraño que, con el tiempo, termine convertida en una obra de culto para los aficionados al stop motion.