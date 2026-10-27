No hay nada más cómodo que dejarse llevar por la corriente de lo políticamente correcto: sororidad, cambio climático, integración… Qué importa si luego en realidad sólo es un eslogan para tratar de encajar en esa corriente. ¿De qué sirve que clames contra el cambio climático si luego sólo vuelas en tu avión privado o que una empresa ponga su logo con la bandera del Orgullo Gay en todas sus redes sociales menos en las de los países islámicos, que es justo donde las personas homosexuales están perseguidas? Tiene un nombre, hipocresía.

La Seminci ha proyectado este lunes una película francesa que pone el dedo en la llaga, A Good Little Soldier (Un bon petit soldat). La película, que próximamente podrá verse en los cines de toda España, comienza con la reunión de la dirección de una gran empresa, están visionando el próximo anuncio publicitario. En el spot podemos ver a numerosos empleados con discapacidad para resaltar una de las supuestas banderas de la empresa, la integración. Pero en palabras de su presidente: "Ver a tetrapléjicos o personas sin piernas y sin brazos me deprime".

Carla (Alba Rohrwacher) tendrá que rehacer el anuncio publicitario poniendo ahora el acento en que la empresa "cuida de sus clientes" pero sobre todo "de sus empleados". Durante unas jornadas extremadamente angustiosas, que el director Stéphane Brizé sabe trasladar perfectamente al espectador gracias a un montaje rápido y una cámara que no está quieta ni un segundo, esta directiva tiene conocimiento de que una empleada está siendo humillada y machacada por su superiora.

El director Stéphane Brizé (La ley del mercado, En guerra y Un nuevo mundo) posiblemente quería hacer un alegato contra el capitalismo, otro de los mantras que tanto gusta a determinada intelectualidad. ¿En qué sistema quieren vivir entonces? ¿En el comunismo? Sin embargo, el director sin darse cuenta ha hecho una película que retrata a la perfección la hipocresía de lo políticamente correcto, de los sectores "hipersensibilizados" e "hipercomprometidos" que tantas lecciones morales nos dan a los demás. Eso sí, luego en la práctica realizan todo lo contrario de lo que predican. Ya saben, haz lo que digo pero no lo que hago.

'Un bon petit soldar'

¿Qué piensa hacer la empresa que 'sólo busca la felicidad de sus empleados' al enterarse de que una jefa humilla y hace la vida imposible a una subordinada? Se lo pueden imaginar. Una empresa puede anunciar campañas sobre un mundo más justo, organizar talleres de felicidad y presumir de sus políticas de inclusión mientras tolera comportamientos abusivos si los responsables de esos abusos resultan demasiado valiosos para prescindir de ellos.

Este caso de comportamiento abusivo pondrá a prueba los principios que la organización proclama defender, momento en el que Carla descubre que la ética tiene un valor muy relativo cuando entra en conflicto con los intereses de quienes ocupan los despachos más importantes. Y especialmente, cuando entra en conflicto con sus propios intereses.

Divorciada y con un hijo pequeño al que intenta atender a distancia, vive atrapada entre la necesidad de demostrar su valía y la incapacidad de estar verdaderamente presente en su vida privada. El trabajo no ocupa solamente sus horas: invade sus relaciones, condiciona sus decisiones y termina por determinar la manera en que trata a los demás.

Hay escenas realmente brillantes, como el "taller de la alegría" para mantener a los empleados felices. Un taller impartido por un imbécil integral que va por la vida de supercomprometido y que parece salido de un vídeo de Pantomima Full. Unas reuniones en las que se hace el conocido como aplauso silencioso, es decir, levantando las manos y agitándolas, un aplauso que realiza la comunidad sorda. Pero si en el taller no hay ningún empleado sordo, ¿por qué aplauden así? Porque queda muy integrador, moderno y comprometido.

Una sátira laboral tensa y mordaz que encuentra en Alba Rohrwacher a su mejor argumento y en la hipocresía su blanco más certero. Porque el buen soldado no es necesariamente quien obedece sin rechistar, sino quien termina convencido de que no tiene otra alternativa que seguir lo políticamente correcto.