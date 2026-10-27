El desgarrador vídeo que revela el destino final de Lars von Trier: "No se lo desearía a mi peor enemigo"

El realizador Lars von Trier —Bailando en la oscuridad, Rompiendo las olas— fue diagnosticado en 2022 con la enfermedad de Parkinson. El antaño niño malo de los festivales de cine, artífice de joyas revolucionarias del cine europeo como Dogville o Antichrist, se confinaba en una residencia para recibir los cuidados adecuados para la enfermedad.

Ahora, y dentro del marco de la exhibición Descendant, seleccionada por el propio director, se ha dado a conocer el documental de más de 20 minutos rodado por su hija, Anges Trier, en el que a través de una conversación íntima el realizador cuenta cómo convive con la enfermedad y su legado artístico.

La conversación entre padre e hija, que forma parte de una exposición artística, se ha viralizado en redes sociales, con el desolador comentario de Von Trier acerca de la enfermedad igualando la dureza de algunos de sus films.

La exposición consiste en una serie de obras de arte nórdicas de autores como Caspar David Friedrich, Edvard Munch, August Strindberg o Per Kirseby, seleccionadas por el propio Lars von Trier por la influencia que, de una manera u otra, han tenido en sus películas.

En el vídeo, que ahora se exhibe en la galería Thiel de Estocolmo, comenta el estado de desarrollo de la que sería su última película, After, después de que toda la carrera del responsable de Nymphomaniac se haya visto trastocada por el severo diagnóstico. Una vez completado el guion en agosto de este año, todo depende del estado de salud de Von Trier, físicamente afectado.

Lars von Trier será eterno y nada, cine y nada, vida y muerte, principio y fin, todo, nada. Acaso esta, una despedida. https://t.co/GQTVLOamKK pic.twitter.com/S2sRGmEnlK — My Body's a Zombie for You (@franzkie_) October 25, 2026

"Tengo una enfermedad que no desearía ni a mi peor enemigo", dice un visiblemente deteriorado Lars von Trier, de 70 años, que confiesa no sentirse ilusionado como antes. Sí dice sentir apego por alguna de sus películas, de las que desearía que "formaran parte de mi legado", aunque él mismo cuestiona su verdadera relevancia dentro de la vida en términos generales.

El danés, que sufre problemas de movilidad, recibe cuidados en un centro asistencial llamado Bredebo, al norte de Copenhague. El centro complementa su vivienda particular según el estado físico y mental del realizador en cada momento.



