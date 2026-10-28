La censura no siempre necesita prohibir una obra de teatro o silenciar directamente a un artista. A veces basta con despedirlo, retirarle las oportunidades profesionales y poner en peligro su estabilidad económica para que empiece a preguntarse cuánto está dispuesto a sacrificar por sus ideas. Y, cuando la presión no consigue doblegarlo, siempre queda otra posibilidad: ofrecerle un buen sueldo a cambio de su silencio.

Sobre ese mecanismo de coacción y seducción del poder construye İlker Çatak la película Cartas de Estado (Yellow Letters), presentada este martes en Seminci, un drama político que examina tanto la persecución de los artistas incómodos como la facilidad con la que algunos pueden terminar vendiendo sus convicciones.

'Cartas de Estado'.

El cineasta alemán de origen turco tiene tan clara la represión y censura que hay en Turquía que ni siquiera ha rodado allí la película. Al igual que en el teatro te anuncian por megafonía qué cover hace hoy un papel principal por descanso del actor, en Cartas de Estado vemos un rótulo de Berlín en el papel de Ankara y Hamburgo en el de Estambul. Una especie de trampantojo cinematográfico.

Tras la notable La sala de profesores, que estuvo nominada al Óscar, el cineasta vuelve a explorar los mecanismos de control institucional, esta vez a través de una pareja de artistas turcos cuya vida se desmorona cuando sus posiciones políticas los convierten en enemigos del sistema.

Aziz, dramaturgo y profesor universitario, y Derya, una actriz reconocida, disfrutan de una situación profesional privilegiada hasta que una representación teatral y sus gestos de disidencia llaman la atención de las autoridades. Él pierde su puesto en la universidad y ella es apartada de su trabajo. De repente, ambos descubren que la libertad de expresión tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar.

La censura como castigo y advertencia

Las cartas amarillas que dan título a la película en la versión original representan las notificaciones oficiales que comunican los despidos y ponen en marcha la maquinaria de la exclusión. No son únicamente documentos administrativos: simbolizan la capacidad del poder para destruir una trayectoria profesional sin necesidad de recurrir a la violencia física. Es la dictadura 2.0 usando las mismas acusaciones de las tiranías actuales, desde Rusia a Cuba pasando por Venezuela: son terroristas. El castigo es económico, social y moral. Se priva a los artistas de su medio de vida, se les obliga a abandonar sus espacios de creación y se transmite un mensaje al resto del sector: quien se salga del guion puede acabar igual.

'Cartas de Estado'.

Çatak entiende que la censura más eficaz no es necesariamente la que prohíbe de manera explícita, sino la que consigue que los propios artistas anticipen las consecuencias de su libertad. Cuando el trabajo depende de instituciones controladas por el poder político, la autocensura se convierte en una herramienta de supervivencia. Ya no hace falta que nadie ordene modificar una obra si sus autores han aprendido a calcular qué pueden decir, qué deben ocultar y qué opiniones conviene no expresar públicamente.

La película, que ganó el Oso de Oro en la Berlinale, retrata así un sistema en el que la cultura deja de ser un espacio autónomo para convertirse en un territorio sometido a vigilancia. El artista puede seguir trabajando, siempre que comprenda los límites que se le imponen. Puede actuar, escribir o aparecer en televisión, pero no necesariamente decir lo que piensa. La libertad se transforma en una concesión revocable.

Y lo más inquietante es que este mecanismo no afecta únicamente a quienes sufren directamente la persecución. También condiciona a los compañeros que observan lo ocurrido y empiezan a preguntarse si merece la pena arriesgar su carrera por una causa. Cada despido funciona como una advertencia colectiva; cada represalia consigue que la amenaza se extienda mucho más allá de su víctima.

Cuando el poder compra el silencio de los artistas

La película encuentra su conflicto más incómodo cuando la censura deja de presentarse como una prohibición y adopta la forma de una oferta tentadora. Tras perder su trabajo y verse obligados a abandonar su cómoda vida en Ankara para instalarse en el pequeño apartamento de la madre de Aziz en Estambul, los protagonistas deben enfrentarse a una realidad que sus principios no pueden resolver por sí solos. Las facturas siguen llegando, su hija adolescente necesita estabilidad y las oportunidades profesionales se han reducido drásticamente.

'Cartas de Estado'.

Es entonces cuando aparece la posibilidad de que Derya vuelva a trabajar en televisión, en una cadena favorable al poder y en una ficción de esas que no incomodan, las que Turquía exporta a granel, las telenovelas. La oferta económica podría devolver a la familia una parte de la comodidad perdida, pero exige algo más que aceptar un papel: implica borrar publicaciones políticas de sus redes sociales y renunciar, al menos públicamente, a una parte de su identidad. La actriz debe decidir si está dispuesta a pagar ese precio.

Aquí reside una de las cuestiones más incisivas de Cartas de Estado: el poder no solo castiga a quienes se resisten, sino que también recompensa a quienes aceptan adaptarse. Frente al artista incómodo, que pierde su empleo, aparece el artista dócil, al que se le permite seguir trabajando siempre que su presencia contribuya a normalizar el sistema. La censura y el privilegio forman parte de una misma estrategia. Unos son apartados para servir de ejemplo; otros reciben oportunidades que pueden funcionar como una invitación a guardar silencio.

İlker Çatak propone en Cartas de Estado una reflexión sobre una forma de corrupción que no siempre implica dinero entregado en sobres. A veces consiste en aceptar un contrato, borrar una publicación, renunciar a una declaración o fingir que no sucede nada a cambio de conservar un puesto de trabajo.

El verdadero triunfo de la censura no consiste únicamente en impedir que un artista hable, sino en conseguir que otro acepte hablar solo de aquello que el poder está dispuesto a escuchar. Y esta es censura de verdad, en mayúscula, más allá de la salida de tono de un determinado político.

Cartas de Estado se estrenará en los cines de toda España el próximo 11 de diciembre de la mano de A Contracorriente Film.