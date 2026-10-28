La bola negra sigue sumando reconocimientos en su camino hacia los Óscar. La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, además del éxito en la taquilla española, ha conseguido una nominación al premio del público de los Gotham, mientras que Guitarricadelafuente aspira al galardón de intérprete revelación por su debut como actor. La cinta, que España ha elegido para competir por el Óscar a mejor película internacional, refuerza así su presencia en la temporada de premios estadounidense.

La producción española se encuentra entre las ocho finalistas del Gotham Audience Award, destinado a películas capaces de conectar especialmente con los espectadores. El reconocimiento se suma al premio del público que obtuvo en el Festival de Toronto y al galardón a la mejor dirección que Calvo y Ambrossi conquistaron en Cannes.

Para Guitarricadelafuente, la nominación supone un espaldarazo a su primera experiencia delante de las cámaras. El músico competirá por el premio de intérprete revelación con Adia, por Your Mother Your Mother Your Mother; India Amarteifio, por Clarissa; Colas Quignard, por La Gradiva, y Mason Reeves, por Josephine.

La relación de La bola negra con los Gotham no se limita a estas candidaturas. La película recibirá también el Gotham Vanguard Tribute, una distinción reservada a producciones que exploran nuevas posibilidades artísticas y ensanchan los límites del cine. El homenaje reconocerá tanto el trabajo de sus directores como el de un reparto en el que figuran Penélope Cruz, Glenn Close, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas.

Cruz, además, optará a otro premio en esta misma edición. La actriz española ha sido nominada a mejor interpretación de reparto por La invitación, la película dirigida por Olivia Wilde. En la categoría tendrá como rivales, entre otros, a Adam Driver, por Paper Tiger; Andrew Garfield, por Artificial, y Sandra Hüller, por Fatherland.

La ceremonia de los Gotham celebrará su 36ª edición el próximo 30 de noviembre en Nueva York. Estos galardones figuran entre las primeras grandes citas de la temporada cinematográfica estadounidense y ofrecen una de las primeras pistas sobre el recorrido que pueden tener algunas películas en la carrera hacia los Óscar.