Peter Medak, cineasta húngaro-británico que dejó su huella en el cine de terror con Al final de la escalera y sorprendió con la sátira La clase dirigente, ha muerto el 27 de octubre en Los Ángeles a los 88 años. La noticia ha sido comunicada por su familia, según informa The Hollywood Reporter.

Aunque su nombre quedó especialmente ligado al cine de género, Medak desarrolló una carrera extensa y variada, repartida entre la gran pantalla y la televisión. También dirigió episodios de series tan destacadas como The Wire, Hannibal, House y Masters of Horror, demostrando su capacidad para desenvolverse en registros muy distintos.

Nacido en Budapest en 1937, Medak abandonó Hungría junto a su familia cuando tenía 19 años, huyendo de la represión soviética posterior a la revolución de 1956. Su destino fue Reino Unido, donde empezó a abrirse camino en la industria audiovisual como ayudante de dirección antes de ponerse al frente de producciones televisivas, entre ellas la serie Los persuasores.

Su salto al largometraje llegó con Negatives (1968), después de trabajar en televisión y firmar acuerdos profesionales con compañías como Universal y Paramount. Sin embargo, uno de los primeros títulos que llamó la atención sobre su talento fue La clase dirigente (1972), una comedia negra protagonizada por Peter O'Toole que arremetía contra la aristocracia británica y sus convenciones.

George C. Scott en Al final de la escalera

El reconocimiento entre los aficionados al terror llegaría unos años después con Al final de la escalera (1980). Protagonizada por George C. Scott, la película se convirtió en una de las historias de casas encantadas más recordadas del género, gracias a una atmósfera inquietante que apostaba por la sugestión y el suspense antes que por el sobresalto fácil.

En ambos géneros Medak se desenvolvió extraordinariamente bien, volviendo a practicar tanto la sátira y la parodia (Esos zorros locos, locos) como la ciencia ficción y el terror (Species 2).

Pero Medak también se adentró en terrenos más sombríos con la independiente The Krays (1990), centrada en los célebres hermanos gánsteres londinenses, y Let Him Have It (1991), un drama criminal inspirado en el caso de Derek Bentley. Su filmografía fue irregular, pero incluyó obras que dejaron una marca reconocible en distintos géneros.

En televisión mantuvo una actividad constante durante décadas, con trabajos en producciones como los dramas policiales Homicidio, The Wire y la serie de culto Carnivàle, que se aproximaba a Twin Peaks pero ambientada en un circo. Los aficionados al género también recuerda, sin embargo, su participación en la serie antológica de terror Masters of Horror.

En el terreno personal, Medak tuvo cuatro hijos de sus dos primeros matrimonios. Estuvo casado con la actriz británica Carolyn Seymour, de quien se divorció posteriormente, y con la soprano de ópera Julia Migenes, con quien compartió su vida entre 1988 y 2003.

Su trayectoria deja el recuerdo de un director que supo moverse entre la sátira, el drama criminal, el terror y la televisión de prestigio, con Al final de la escalera como uno de los títulos más perdurables de su carrera y señalado por cineastas como Spielberg, Scorsese o Amenábar como una inspiración para sus carreras.