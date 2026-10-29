El actor Jorge de Juan revela su cáncer de páncreas: "No sé cuánto tiempo me queda"

El actor y productor teatral Jorge de Juan ha anunciado a través de sus redes sociales que padece cáncer de páncreas "inoperable", a pesar de lo cual confía en la ciencia y su fe le hace "creer en los milagros".

De Juan (Cartagena, Murcia, 6 de junio de 1961), que ha participado en montajes como Macbeth o Edipo rey y en películas como Las bicicletas son para el verano, ha señalado que anuncia su enfermedad, aunque no le gusta de hablar de él mismo en las redes sociales, debido a la información falsa que se ha transmitido sobre su estado de salud.

"Llevo muchos meses con problemas digestivos y abdominales que han derivado en un cáncer de páncreas en estadio IV, que no se puede operar ni resecar", ha explicado con serenidad junto a una fotografía sonriente a las puertas del Hospital Oncológico de Terapias Avanzadas del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid.

El actor aclara que "solo cabe intentar frenar su expansión y esperar que la ciencia encuentre una solución o, por qué no, que se produzca un milagro", y admite que él cree en los milagros.

"Como creyente que soy, tengo fe en que voy a sanar si la ciencia no encuentra una respuesta. No sé cuánto tiempo me queda. Espero que mucho. Por mí no va a quedar, pero estoy seguro de que vuestro apoyo, vuestros mensajes, vuestras velas y, sobre todo, vuestro cariño me darán fuerzas para afrontar esta nueva aventura que he emprendido con una sonrisa como mejor arma para vivirla", concluye con esperanza.