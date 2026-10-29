'Karateka': la hazaña española de Sandra Sánchez para arrebatar el oro a Japón

Esta semana os hablo de la película Karateka, una propuesta poco habitual dentro del panorama cinematográfico español al adentrarse de lleno en el cine de superación deportiva. La obra plasma la trayectoria de Sandra Sánchez, la reconocida deportista española que consiguió alzarse con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, imponiéndose en una disciplina de artes marciales históricamente dominada por Japón.

Entre los aspectos más destacados de la producción sobresale el exigente entrenamiento de los actores, en el que destacan tanto el trabajo de la protagonista Andrea Ros como la interpretación de Patrick Criado en el papel de su entrenador. La cinta detalla los duros obstáculos que debió sortear la atleta, desde su salida federativa por tomarse un paréntesis personal hasta las envidias y la necesidad de recorrer diversos países para perfeccionar su estilo a una edad veterana para la alta competición.

Lejos de los dramas lacrimógenos habituales, el filme ofrece un relato veraz y emocionante sobre el esfuerzo y la pasión por competir al máximo nivel. Merece la pena verla en cines aunque sea sólo por su capacidad para reflejar una auténtica lección de vida y deporte.

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