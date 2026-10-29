Con motivo de la celebración de la festividad de Halloween y el Día de Todos los Santos, repasamos las mejores películas de terror a partir de las recomendaciones y votaciones de los usuarios del portal IMDb. La selección reúne ocho largometrajes esenciales repartidos a partes iguales entre cuatro producciones clásicas y cuatro muestras del género contemporáneo, analizando el impacto narrativo e histórico que cada una ha dejado en la gran pantalla.

El bloque de los títulos clásicos arranca con El silencio de los corderos (1991), producción que consagró el thriller psicológico criminal y que supuso un hito al abrir las puertas de los premios Óscar a historias de psicópatas y canibalismo. Protagonizada por Jodie Foster junto a un magnético Anthony Hopkins en el papel de Hannibal Lecter y arropada por la banda sonora de Howard Shore, la cinta redefinió el suspense de los años noventa. Le sigue Psicosis, la obra maestra de Alfred Hitchcock que sentó las bases del subgénero slasher moderno y revolucionó los límites de la violencia cinematográfica mediante la perturbadora figura de Norman Bates inspirada en crímenes reales.

La lista de clásicos se completa con El resplandor (1980), adaptación libre y visualmente icónica de Stanley Kubrick sobre el texto de Stephen King, donde sobresale la desmedida y célebre interpretación de Jack Nicholson. Cierra este cuarteto fundacional La cosa (1982), filme de culto absoluto firmado por John Carpenter que en su momento fracasó en taquilla frente a la corriente de extraterrestres benevolentes, pero que alcanzó la cima indiscutible de los efectos especiales artesanales, el maquillaje protésico y el horror corporal.

Terror contemporáneo

En el terreno del terror contemporáneo se destaca en primer lugar Déjame salir, el exitoso debut de Jordan Peele que combina la estructura clásica de misterio al estilo de la serie The Twilight Zone con una incisiva lectura social y política sobre las tensiones raciales en Estados Unidos. Junto a ella figura Hereditary (2018), ópera prima de Ari Aster protagonizada por Toni Collette que sirvió como estandarte de la etiqueta crítica del terror elevado, apostando por el drama del duelo, la descomposición familiar y giros perturbadores alejados de las fórmulas convencionales.

La vertiente moderna se amplía con la sorprendente aportación internacional de la argentina Cuando acecha la maldad (2023), dirigida por Demián Rugna, que reformula el subgénero de posesiones e infecciones con una crudeza asombrosa y un marcado realismo de corte social. El cuarteto reciente culmina con la versión de Nosferatu (2024), donde el cineasta Robert Eggers reinterpreta el mito vampírico bebiendo de la estética del expresionismo alemán clásico y consolidando un lenguaje visual de gran refinamiento.

Finalmente, se subraya la ausencia (en la cabeza de las calificaciones) de IMDb de otros títulos imprescindibles para una noche de terror, mencionando producciones como Poltergeist y reivindicando por encima de todas a La matanza de Texas, la obra cumbre rodada por Tobe Hooper en 1974 cuya vigencia y capacidad de perturbación permanecen inalterables.