¿Por qué cuesta tanto expresar lo que sentimos? ¿Por qué hay personas que, aun deseando establecer vínculos con los demás, parecen incapaces de dar el primer paso? Esto es algo universal, sin embargo, hay países donde es aún más acentuado. En Japón la soledad afecta a más de 16 millones de personas. La directora japonesa Yukiko Sode encuentra una posible explicación en la propia sociedad de su país. "Los japoneses somos tímidos", reconoce en una entrevista para esCine en la Seminci, donde ha presentado su nueva película, Los amantes de la noche.

Sode apunta a algunas de las razones que, a su juicio, podrían explicar esa característica: la historia, la condición insular de Japón, el predominio de una única lengua y la escasa costumbre de relacionarse con personas de otras culturas. "Viniendo aquí (Valladolid) a un festival extranjero y conociendo extranjeros, pues cada vez más reconozco que los japoneses somos tímidos, no tenemos la costumbre de relacionarnos con otras culturas y tampoco hay inmigrantes". La timidez, lejos de ser un estereotipo, se nota hasta en cómo esta directora te saluda o posa contigo en una foto.

'Los amantes de la noche'.

Su reflexión no pretende ofrecer una explicación definitiva de la psicología de todo un país, pero sí abre una puerta especialmente interesante para acercarse a Los amantes de la noche, una película en la que la dificultad para comunicarse con los demás se convierte en una auténtica forma de aislamiento.

La cineasta plantea una cuestión que va más allá de las diferencias culturales: ¿hasta qué punto nuestra manera de relacionarnos con el mundo condiciona nuestra capacidad para expresar los sentimientos? En Japón, donde las convenciones sociales conceden un importante valor a la contención y a la armonía colectiva, mostrar abiertamente las propias emociones puede resultar complicado. Pero la película de Sode no se limita a retratar una supuesta timidez nacional. Lo que hace es explorar cómo las dificultades para comunicarse pueden acabar encerrando a una persona en un universo del que ni siquiera sabe cómo escapar.

La protagonista, Fuyuko (Yukino Kishii), es una correctora de textos freelance que vive prácticamente aislada en Tokio. Trabaja desde casa, apenas mantiene relaciones personales y parece haber renunciado a cualquier expectativa sentimental. Su existencia transcurre entre rutinas solitarias, paseos nocturnos y una relación cada vez más problemática con el alcohol. Fuyuko no es una mujer que haya decidido vivir al margen del mundo por una cuestión de principios. Es alguien que parece no encontrar su lugar en él, que se siente incómoda ante los demás y que no sabe cómo convertir sus necesidades emocionales en palabras.

Aquí es donde la reflexión de Sode adquiere todo su sentido. Si la comunicación con alguien de otra lengua puede generar inseguridad, expresar sentimientos íntimos exige todavía más vulnerabilidad. No basta con conocer las palabras adecuadas: hay que atreverse a utilizarlas, aceptar que el otro puede no comprendernos y exponerse a la posibilidad del rechazo. Fuyuko parece incapaz de asumir ese riesgo. Su silencio funciona como un mecanismo de protección, aunque también la condena a una soledad que se vuelve cada vez más asfixiante.

'Los amantes de la noche'.

La timidez, tal y como la plantea la película, no es necesariamente una virtud ni un defecto. Tampoco es una condición exclusiva de la sociedad japonesa. Es una dificultad que puede agravarse cuando las normas del entorno hacen que exteriorizar las emociones resulte incómodo o socialmente arriesgado.

En ese sentido, la reflexión de Sode sobre la condición insular de Japón y el contacto con otras culturas invita a pensar en cómo aprendemos a relacionarnos con quienes son diferentes y en qué medida la falta de esa experiencia puede alimentar la inseguridad. No obstante, sería simplista atribuir la introversión japonesa únicamente a la inmigración o a la homogeneidad lingüística: la personalidad individual, la educación, las experiencias vitales y las convenciones sociales también desempeñan un papel fundamental.

En el caso de Fuyuko, además, existe una herida personal que ayuda a comprender su comportamiento. La película va revelando progresivamente las experiencias traumáticas que han marcado su relación con los demás y con su propio cuerpo. De este modo, Sode evita convertir la timidez en una explicación suficiente de su sufrimiento. La aparición de Mitsutsuka (Tadanobu Asano), un profesor de física con el que establece una relación inesperada, introduce una posibilidad de cambio. Su vínculo nace de conversaciones aparentemente intrascendentes sobre la luz y las partículas, temas que permiten a ambos acercarse sin tener que revelar inmediatamente sus sentimientos.

La ciencia se convierte así en un lenguaje alternativo para dos personas que encuentran dificultades para hablar de sí mismas. Pueden conversar sobre cómo funciona el universo antes de atreverse a explicar qué sucede en su interior. Sode utiliza esa relación para plantear una pregunta esencial: ¿es posible aprender a comunicarse cuando llevamos tanto tiempo evitando el contacto con los demás? La respuesta no es sencilla. El encuentro entre Fuyuko y Mitsutsuka no elimina de golpe sus inseguridades ni garantiza una historia de amor convencional. Lo importante es que la protagonista empieza a experimentar emociones que la obligan a salir de su inmovilidad. Por primera vez, la posibilidad de establecer un vínculo real amenaza con alterar el mundo cerrado que había construido para protegerse.

'Los amantes de la noche'.

La puesta en escena acompaña ese proceso con una delicadeza que constituye una de las principales virtudes de la película. Rodada en 16 milímetros, Los amantes de la noche presta una atención especial a los rostros, la luz y los espacios cotidianos. Tokio aparece como una ciudad llena de estímulos y posibilidades, pero también como un lugar donde es posible sentirse completamente solo. La directora confía en los silencios y en los pequeños cambios de actitud, sin necesidad de convertir cada conflicto en una escena de grandes declaraciones.

Los amantes de la noche acaba trascendiendo la particularidad japonesa para hablar de una experiencia universal: la distancia que puede existir entre necesitar a los demás y saber cómo acercarse a ellos. Porque, al final, la soledad no siempre nace de la ausencia de otras personas. A veces comienza cuando no sabemos cómo decirles que las necesitamos.