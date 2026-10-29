Muere a los 86 años Patrick Stewart, el mítico capitán Picard de 'Star Trek'

El mundo de la interpretación despide a uno de sus rostros más carismáticos y reconocibles de las últimas décadas. El actor británico Patrick Stewart, cuya trayectoria combinó con maestría la tradición teatral clásica y las grandes superproducciones de Hollywood, ha fallecido a los 86 años en Los Ángeles. Su entorno familiar comunicó la noticia este jueves mediante una breve publicación en sus perfiles oficiales en redes sociales, donde expresaron su gratitud por el afecto recibido y reclamaron privacidad en estos momentos de duelo.

Nacido en Mirfield, en el condado inglés de Yorkshire, en 1940, Stewart comenzó a forjar su prestigio en las tablas británicas. Durante décadas formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde interpretó decenas de obras clásicas del dramaturgo de Stratford-upon-Avon, consolidándose como una de las voces más autorizadas y solventes del teatro anglosajón. Su disciplina técnica y su imponente presencia escénica le permitieron dar el salto a la televisión y al cine sin perder jamás la sobriedad interpretativa que siempre le caracterizó.

La fama global le llegó a finales de la década de 1980, cuando fue seleccionado para encabezar la tripulación del USS Enterprise en la pequeña pantalla. Su encarnación del capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: The Next Generation transformó radicalmente la franquicia de ciencia ficción, otorgándole una hondura moral, un porte intelectual y un sentido del deber universales. Stewart retomó este personaje durante siete temporadas y en varias películas de la saga, culminando su andadura décadas más tarde con la producción televisiva Star Trek: Picard.

A este colosal éxito popular se sumó con posterioridad su fichaje por el universo cinematográfico de Marvel, donde dio vida al profesor Charles Xavier en la saga X-Men. Su química en pantalla con intérpretes de la talla de Ian McKellen elevó las adaptaciones de superhéroes por encima de los clichés del género, dotando a sus personajes de una inusual gravedad dramática. En 2010, en reconocimiento a sus servicios a las artes escénicas, fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

Con su marcha, la cinematografía y el teatro pierden a una figura irrepetible que supo dignificar el entretenimiento de masas mediante el rigor formal del drama shakesperiano. Compañeros de profesión, directores y miles de seguidores en todo el mundo han comenzado a rendir tributo a un artista que deja tras de sí un legado artístico incuestionable tanto en la escena británica como en la industria cinematográfica internacional.