El día que Patrick Stewart leyó la cartilla a James Corden: "Puedo verte la barriga desde aquí"

El fallecido Patrick Stewart, leyenda del cine, la televisión y el teatro y una de las personalidades más veneradas de la industria, mostró su lado justiciero durante una entrega de premios de la publicación Glamour en 2010 con el presentador norteamericano James Corden.

Se trata del segundo deceso en la misma semana relacionado con la legendaria franquicia espacial tras la muerte de Walter Koenig, intérprete de Chejov en la serie original de los 60.

Respecto al incidente, éste tuvo lugar en Londres, donde Patrick Stewart y James Corden protagonizaron una tensa discusión en directo y en el escenario durante la gala de los premios Glamour Women of the Year de 2010.

Corden ejercía como maestro de ceremonias y Stewart subió a entregar uno de los galardones. Pero antes de anunciar al ganador, el veterano actor decidió reprochar su actitud a Corden, conocido presentador afable que destacaba por sus números musicales pero que ha atravesado varias polémicas relacionadas con su tiránica conducta. Stewart, caballero inglés perteneciente a otra estirpe de artistas, le reprochó que permaneciera apoyado al fondo, con las manos en los bolsillos y una expresión que, a su juicio, transmitía aburrimiento.

"Desde donde estaba sentado podía verte la barriga", llegó a decir Stewart, en referencia a la postura de Corden después de que este se le encarase sobre el escenario. El presentador le pidió que terminara de una vez con sus bromas y entregara el premio, todo a una incómoda distancia de su cara.

El intercambio fue subiendo de tono. Stewart insistió en sus comentarios sobre el físico de Corden, que contraatacó con una frase todavía más contundente: "Tú podías verme la barriga, pero nosotros podemos verte morir ahora mismo", dijo antes de retirarse. El presentador también ironizó sobre la edad del actor y sugirió que alguien pidiera un taxi para que pudiera marcharse a casa.

La escena sorprendió a los asistentes y acabó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de aquella ceremonia y las carreras de ambos intérpretes. Tanto que el propio Stewart terminaría reconociendo que su comportamiento había sido inapropiado. Casi un año después, el actor habló del incidente y admitió que había bebido demasiado champán.

"Me pasé. Estaba bastante fuera de control. No tengo más que admiración por el señor Corden. Todavía me sonrojo cuando recuerdo aquello", reconoció para zanjar la polémica. También explicó que se arrepentía de lo sucedido y que había hablado con el presentador después de la discusión.

Lejos de mantener el enfrentamiento, ambos terminaron haciendo las paces. Stewart incluso expresó su deseo de acudir al programa de televisión de Corden para recordar aquel episodio. Picard reconoció que había perdido los papeles.

Más tarde y a diferencia de Stewart, Corden ha sido objeto de polémica por varios enfrentamientos de este estilo, el más perjudicial para su imagen pública en el restaurante Balthazar. En una ocasión, tras encontrar un pelo en la comida, habría exigido que le invitaran a todas las bebidas. En otra, se habría enfadado porque la tortilla que había pedido su mujer no estaba preparada exactamente como había solicitado. El asunto trascendió a la prensa e hirió sobremanera la reputación del actor, ya maltrecha por otros incidentes.