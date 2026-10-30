La bola negra es una gran película, pero también un inesperado campo de batalla ideológico. Su proyección en la temporada de premios nacional e internacional, así como su recepción de taquilla (tras cinco semanas en los cines ha superado los 34 millones de euros y los cinco millones de espectadores) son sus principales e irrefutables cartas de presentación.

Pero la película de Los Javis, titulada por la obra inacabada de Federico García Lorca La Bola Negra, significa también algo más dentro del clima cultural en que se estrena. Es ese film que por su temática, la represión homosexual, la Guerra Civil y la herencia del franquismo desde una perspectiva abiertamente queer, distingue ideológica y políticamente al espectador. Es, en definitiva, esa película "que hay que ver" al margen de sus valores cinematográficos.

Y de eso precisamente se han burlado los cómicos de Vaya Semanita, que han parodiado la habitual división entre "progres" y "fachas" de la que se hace uso en España para crear un particular grupo de afectados: los "progres" a los que no les gusta La Bola Negra y los "fachas" a los que no les ha gustado Torrente Presidente.

El sketch ha dado en la diana en plena campaña electoral y pese a la tragedia ferroviaria de Urda, que ha reformulado toda la habitual cantinela del gobierno socialista en torno a la alegría y la tolerancia. Un segmento cómico emitido en la televisión vasca que no solo comenta los valores cinematográficos del film sino, en cierto modo, cómo ciertos sectores se amparan en ellos para pasar por encima de ciertas simplificaciones históricas.

El grupo de terapia se enfrenta, así, a su particular "Bola Negra" del título del film, que en un proceso de votación en clubes o procesos de admisión significa un veto rotundo o un rechazo unánime, en este caso, al de uno de los protagonistas por su condición sexual. Y es que en el grupo de "progres" se cuela un "facha" que se identifica con ellos: no le ha gustado la nueva entrega de Torrente.

Quizá ese sea uno de los mayores méritos de la película: que, además de funcionar como una obra cinematográfica de primer orden, haya conseguido sacar el debate cultural de su zona de confort, señalando la división ideológica que marca la actualidad haciendo humor a partir de ella… sobre cómo pasamos por alto lo que nos une.

La cadena de reacciónes que ha causado su publicación en redes sociales no tiene precio, con espectádores de todo espectro y opinión entendiendo la crítica… y otros malinterpretándola.



