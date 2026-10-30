En un momento en el que el blockbuster norteamericano parece necesitar de respiración asistida tras el agotamiento de ciertas fórmulas corporativas, el surcoreano Na Hong-jin —El extraño— toma el relevo con una gargantuesca y descarada ensalada de géneros en la que Mad Max: Furia en la carretera de George Miller y los Transformers de Michael Bay, o los más potentes referentes visuales de ese arte en los 2000, se dan la mano en un inacabable y maravilloso western de ciencia ficción y acción que reaviva la llama del interés en macroespectáculos fílmicos provenientes de otras cinematografías.

Exhibida con arrojo en Cannes, Hope comienza con la búsqueda del jefe de policía de Hope Harbor y un grupo de cazadores de una criatura causante de graves daños en el ganado del pueblo. Con las comunicaciones cortadas, el caos crece en la localidad mientras se hace evidente la masacre y aumentan los avistamientos de una bestia que no parece de este mundo.

Es, quizá, esa larga sección inicial de Hope, en la que Na Hong-jin oculta la naturaleza de la amenaza, lo mejor de su —excesiva, caótica, fascinante— película. Como si de un remedo en tierra de Tiburón se tratase, el espectador se limita a seguir el rastro de la bestia y sus devastadores efectos con una tensión creciente en la que previamente se ahorra las presentaciones de personajes. El film trabaja entonces como un videojuego sin dejar de ser una película, pero una película de mundo abierto rodada en escenarios naturales en la que el gran angular crea una geografía épica e inquietante que parece inabarcable.

Más tarde Hope pagará cierto precio por arrojar al espectador al campo de batalla con tanta celeridad, ahorrándose un primer acto convencional que oriente al espectador y su identificación con los héroes de la función. Por el camino vamos encontrando personajes que se convierten o no en protagonistas durante otra sección centrada en un leve puzzle narrativo —el origen de la amenaza— que, no obstante, el realizador conduce con pulso, tensión y un sentido del humor típico de producciones coreanas que no hace sino aproximar el film al extravagante retrato de personajes de Michael Bay en su saga Transformers.

Es, al menos en este texto que están leyendo, una virtud. Hope tampoco tiene inconveniente en revelarse como una producción de serie B con un scope y alcance de A, afectada únicamente de unos efectos digitales que en un par de planos necesitarían una severa revisión. Pero la velocidad, alcance y ambición del proyecto seducen tanto como agotan —de nuevo, en el mejor de los sentidos—. La larga persecución final en la carretera, la climática secuencia previa del caballo, y por supuesto la persecución de la bestia en la ciudad costera de Hope compensan un desenlace un tanto complicado de encajar pero, en verdad, fascinante, en su descarada propuesta de azuzar ánimos para una segunda parte que debería estar ya prometida. Imponente, trepidante y agotadora, Hope es un divertidísimo espectáculo que devuelve la fe en el cine como creador de mundos y experiencias.