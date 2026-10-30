Inma Cuesta: "El sistema puede tener fallos, pero tomarse la justicia por tu mano es más doloroso"

¿Hasta dónde puede llegar un padre cuando siente que la justicia no es suficiente? ¿Es posible superar el dolor sin dejarse arrastrar por la ira? Estas son algunas de las preguntas que plantea Leones en invierno, la película protagonizada por Luis Zahera e Inma Cuesta, que aborda las diferentes formas de afrontar una tragedia familiar y las consecuencias de convertir el sufrimiento en una espiral de violencia.

En una entrevista para esCine, ambos actores reflexionan sobre los límites entre justicia y venganza, la posibilidad de redención y la dificultad de escapar de un pasado violento. Una historia que coloca al espectador ante un dilema moral incómodo: comprender el dolor de unos padres no significa necesariamente compartir las decisiones que toman para enfrentarse a él.

Inma Cuesta y Luis Zahera en 'Leones en invierno'.

Dos formas de afrontar el duelo

Los personajes de Zahera y Cuesta reaccionan de manera diferente ante la pérdida de su única hija cuando es atropellada mortalmente y el conductor se da a la fuga. Mientras ella intenta encontrar justicia y preservar lo que queda de su familia, él se deja arrastrar por la rabia y el deseo de tomarse la justicia por su mano.

"La película va un poco de eso, de cómo afrontan cada uno el duelo", explica Inma Cuesta, que subraya que su personaje no se limita a sufrir, sino que busca que "el responsable pague por lo que ha hecho". Para la actriz, el objetivo es encontrar al culpable y conseguir que asuma las consecuencias de sus actos, sin confundir ese propósito con la venganza.

La diferencia entre ambos personajes resulta fundamental para entender el conflicto. "En el caso del personaje de Inma, yo creo que es una espiral de amor y él es una espiral de odio", resume Luis Zahera. Dos maneras de responder al mismo dolor que terminan conduciendo a caminos muy distintos.

La película, sin embargo, no presenta la venganza como una solución. Ambos actores coinciden en que la violencia acaba alimentándose a sí misma y que actuar desde la ira puede agravar todavía más las consecuencias de una tragedia.

'Leones en invierno'.

"A través de la venganza tampoco vas a conseguir hacer justicia nunca porque la violencia solo trae violencia", advierte Inma Cuesta. La intérprete reconoce que el sistema judicial puede tener fallos y vacíos legales, pero considera que tomarse la justicia por la propia mano conduce a un camino todavía más doloroso.

Luis Zahera y la posibilidad de escapar de la violencia

Uno de los aspectos más complejos del personaje de Zahera es su pasado delictivo y violento. Después de haber conseguido dejar atrás esa etapa, el protagonista se enfrenta a una situación que despierta una parte de sí mismo que parecía dormida.

¿Puede una persona cambiar realmente o determinadas circunstancias terminan sacando de nuevo a la superficie su lado más oscuro? El actor reconoce que no tiene una respuesta sencilla.

"Hay algo oscuro, hay algo indescifrable en la violencia", afirma Zahera, que plantea a través de su personaje la dificultad de saber si alguien puede redimirse o si determinadas conductas permanecen latentes y reaparecen cuando se produce una herida emocional.

'Leones en invierno'.

El intérprete admite que quiere creer en la capacidad de las personas para cambiar, aunque se muestra especialmente escéptico ante la posibilidad de abandonar la violencia física. "Yo creo que de ahí no se sale, sinceramente", sostiene al reflexionar sobre quienes han entrado en esa dinámica.

Inma Cuesta introduce, sin embargo, un matiz esperanzador. Para ella, reconocer los propios comportamientos y comprender que determinadas reacciones no son el camino adecuado constituye un primer paso para intentar cambiarlos.

"Creo que también hay que querer cambiar eso", señala la actriz, que defiende la posibilidad de aprender a gestionar la rabia y el dolor. Una transformación que, en cualquier caso, requiere voluntad y trabajo personal.

La crítica al sensacionalismo de los medios

Leones en invierno también pone el foco en la cobertura mediática de los sucesos dramáticos y en la manera en que el sufrimiento de las familias puede convertirse en material para el espectáculo.

'Leones en invierno'.

La actriz critica un contexto informativo en el que, a su juicio, las redes sociales favorecen la difusión de opiniones y contenidos sin las mismas garantías que los medios periodísticos. "Todo el mundo quiere el clickbait", apunta, en referencia a los titulares diseñados para atraer visitas que después no siempre se corresponden con la realidad.

La actriz considera especialmente preocupante el tratamiento sensacionalista de los casos que afectan a menores y de las tragedias familiares. "Todo lo que se crea alrededor de sensacionalismo, a mí me parece de verdad aterrador", afirma.

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