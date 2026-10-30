José Luis Garci ha recurrido a sus ahorros para terminar su próximo trabajo. El director lo contó en la sección Hablemos con..., del programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Acudió acompañado de Noemí Guillermo, autora del libro de conversaciones Chaval, dedícate al cine: de palique con Garci. "Tenía unas acciones de Danone y las he vendido y con eso he acabado la película", explicó.

Isabel González lo describió como "uno de nuestros directores número uno" y como "una institución en el cine español". La conversación empezó con la melodía de El crack y acabó girando hacia la película en la que Garci trabaja ahora.

Un proyecto que nadie quiere subvencionar

Fue Noemí Guillermo quien sacó el asunto de la financiación. "Él no lo va a decir porque sé que no lo va a querer decir", avisó antes de contar que la película "la va a tener que pagar él porque [...] no la quiere subvencionar nadie". Garci no lo negó. Advirtió de que lo que iba a contar no era nuevo: "Esto no es una primicia", y explicó entonces la venta de sus acciones de Danone para acabar el rodaje.

Noemí Guillermo comparó la decisión con la de Francis Ford Coppola. Recordó que Coppola había vendido sus viñedos. Garci matizó la comparación con humor: "Pero Francis no tenía acciones". Y añadió: "Pero Coppola vendió los viñedos".

El director sumó otro nombre a la lista. Tras unos segundos buscando el apellido del "director alemán que es muy bueno, el que hizo lo de Fitzcarraldo", Garci aseguró: "Werner Herzog ha vendido su casa y el coche para hacer la última película, pues ¿voy a ser yo menos?, hombre". Y remató: "Somos de la misma generación".

¿Documental, reportaje o película?

Noemí Guillermo en esRadio

Sobre el proyecto, Garci explicó que está en plena faena: "Estoy en ello y estoy terminándolo ahora la primera mitad de eso". Reconoció que ni siquiera sabe definirlo: "No sé si es un documental, si es un reportaje, si es una película, si es un film, no sé muy bien lo que rayos estoy haciendo", señaló, y añadió entre risas: "Nunca he tenido muy clara las cosas en la vida".

El título lo dio Noemí Guillermo: Biopic. Garci explicó el juego de palabras: "Los americanos dicen biopic, ¿no?, que es la biografía de una película". Y luego lo llevó a su terreno: "Probablemente es que yo soy una película". La escritora, que ha visto parte del material, aseguró que "es una maravilla, debo añadir, que he tenido la suerte de ver un poquito". "Y es muy emocionante", añadió.

Isabel González mencionó que había leído que el proyecto sería de los de "visite nuestro ambigú". Garci lo confirmó: "Se va a hacer descanso, termina la primera parte". Después aparecerá un cartel que invitará al espectador a visitar el bar, como en las salas de antes. "Claro, nuestro ambigú, pero bueno, ya veremos", añadió. "No sé cómo va a ser". Durante la charla, el director también insistió en el trabajo colectivo que hay detrás de cualquier rodaje: "Una película la hace mucha gente".

Un libro inspirado en Hitchcock, Truffaut y Bradbury

El libro de Noemí Guillermo se publicó en mayo, en plena Feria del Libro. La presentadora definió a la autora como dermatóloga de profesión con consulta en Canarias. Noemí Guillermo explicó que ninguno de los dos recuerda bien de quién fue la idea. "Yo creo que fue idea suya, él cree que fue idea mía", dijo.

El primer modelo fue el libro de conversaciones entre Hitchcock y Truffaut. Noemí Guillermo descartó la idea porque ya había mucha bibliografía sobre la filmografía de Garci. El giro llegó cuando el director le regaló un libro con una conversación entre Ray Bradbury y su biógrafo centrada en la vida del escritor: su familia, su infancia, sus sueños y su paso por Hollywood. Se basaron en ese libro para hacer algo parecido, a Garci le pareció bien y ahí empezó todo.

Garci insistió en que el mérito es de ella: "El libro es suyo, yo estoy aquí de invitado y muy bien y muy contento, pero es su libro". Recordó que "fueron 10, 12, 14 charlas muy espaciadas", porque ella vive en Canarias. Según contó, el libro "está en segunda" edición y "probablemente estará a punto de salir una tercera edición".

El título procede de un consejo que Garci recibió de joven: "Le hice caso a Teodoro", explicó en referencia a un utillero. Cuando la presentadora preguntó si el director le había puesto líneas rojas, Noemí Guillermo fue tajante: "Ninguna. En absoluto, ninguna."

Entre lo que descubrió en las conversaciones, la autora destacó la respuesta de Garci a una pregunta sobre la fe: le preguntó si reza y le dijo que sí. "Me sorprendió muchísimo", reconoció. Para Noemí Guillermo, las dos obras están conectadas: "El libro es una especie de tráiler de lo que va a ser su película". Garci respondió: "¡Ojalá!, porque el libro está teniendo mucho éxito, la película [...] no se sabe".