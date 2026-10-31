Desde Valladolid, con motivo de la celebración de la Seminci, la recomendación cinematográfica se centra en el estreno en plataformas de Apocalipsis Z: Nuevo mundo. Esta película, que podemos ver en Prime Video, continúa los acontecimientos tras el éxito de Apocalipsis Z: El principio del fin, inspirándose libremente en la conocida trilogía literaria del escritor Manel Loureiro y bajo la dirección del realizador Carles Torrens.

A diferencia de la entrega previa, este largometraje explora cómo se reestructura la sociedad humana una vez consumado el estallido vírico. Con la península Ibérica totalmente colapsada y sitiada por masas de infectados, el Gobierno se ha visto obligado a evacuar y refugiarse en las islas Canarias, como uno de los escasos reductos seguros.

'Apocalipsis Z: Nuevo Mundo'

Ante la falta de víveres esenciales en el archipiélago, las autoridades envían a un grupo del Ejército para adentrarse en Madrid y alcanzar los hangares de la base aérea de Cuatro Vientos. La propuesta cuenta con un elenco poco habitual dentro de este género, destacando rostros dramáticos como los de Carlos Alcaide, Mónica López y Tamara Casellas en papeles de notable exigencia física.

La cinta prioriza una acción tangible y orgánica gracias al empleo de efectos prácticos y cientos de extras reales, prescindiendo del abuso del ordenador para evitar un envejecimiento prematuro en pantalla. Diseñada para disfrutarse de manera independiente, la historia equilibra la tensión del subgénero zombi con una cuidada profundidad dramática en sus personajes.

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