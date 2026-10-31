'La Novia de Re-Animator' (1990) con Carles Torrens y los zombis españoles de 'Apocalipsis Z'

El plató cinematográfico de esRadio y Libertad Digital acogió una profunda inmersión en uno de los títulos más celebrados del terror fantástico de los noventa: La novia de Re-Animator. Aprovechando la visita del director Carles Torrens —quien acudía a presentar su última superproducción de Amazon, Apocalipsis Z: Nuevo Mundo—, el programa desgranó las claves estéticas, narrativas y técnicas de esta mítica secuela dirigida por Brian Yuzna a partir del universo de H. P. Lovecraft.

Durante el análisis del filme de Yuzna, los intervinientes destacaron su tono decididamente mórbido y grotesco, sostenido por una comedia negra negrísima y un trasfondo trágico que entronca directamente con el mito de La novia de Frankenstein y las obsesiones necrófilas de Vértigo. En el centro de esta pesadilla científica, la enfermiza codependencia entre Herbert West y Dan Cain se consolida como una dinámica casi conyugal, marcada por la locura y el rechazo absoluto a la muerte biológica.

Uno de los mayores atractivos del largometraje reside en su prodigioso trabajo artesanal de efectos prácticos y prótesis,ideados por leyendas del género como Screaming Mad George y la factoría KNB. La inolvidable creación de la criatura femenina a partir de extremidades y órganos dispersos sigue aportando una perturbadora reflexión sobre la despersonalización del cuerpo. Asimismo, el programa reivindicó la iluminación estilizada y expresionista de la película —obra de técnicos veteranos curtidos en las producciones de Steven Spielberg—, dotándola de una factura visual muy superior a la media de las secuelas de terror de su época.

La charla sirvió también como puente generacional para repasar la trayectoria de Carles Torrens, cuyo vínculo con Brian Yuzna se remonta a sus inicios como asistente de guion en Beyond Re-Animator. Este recorrido por el fantástico sirvió para contextualizar cómo ha mutado el mito del muerto viviente en el cine: desde las raíces antropológicas vinculadas al vudú haitiano de La serpiente y el arco iris hasta la figura del infectado contemporáneo, rápido y letal,popularizado por 28 días después.

En este tramo final, Torrens conectó su propia experiencia con el legado de su mentor al hablar de su reciente proyecto, Apocalipsis Z: Nuevo Mundo. Aunque la película adapta las novelas de Manel Loureiro, el cineasta explicó cómo decidió abandonar los códigos habituales del género zombi para abrazar la escala y el ritmo del cine bélico moderno.Inspirada en la tensión táctica de Black Hawk Derribado y el estilo de realizadores como Kathryn Bigelow o Paul Greengrass, la producción se apoyó en el asesoramiento de mandos de las Fuerzas Armadas en activo —incluyendo dos semanas de instrucción para los actores y un rodaje que combinó Lérida con bases militares— para dotar a la supervivencia extrema de un estricto sentido de la verosimilitud, un esfuerzo que ya ha cosechado el visto bueno del propio Brian Yuzna tras su paso por el festival Screamfest de Los Ángeles.