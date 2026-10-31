Olivia Colman y Alexander Skarsgård: un matrimonio de mimbre, sexo y envidia

Si no tienes marido y eres el foco de todos los chismes, pues te fabricas el más perfecto de todos para levantar las envidias de las mujeres y el recelo de los hombres de tu comunidad. Es lo que hace Olivia Colman con el adonis nórdico Alexander Skarsgård en Wicker.

La película es una singular propuesta ambientada en un tiempo y espacio indeterminados con estética medieval y tintes de fábula distópica. En este universo, las personas se identifican exclusivamente a través de su oficio en lugar de usar nombres y apellidos. La historia se centra en Pescadora, un personaje interpretado por Olivia Colman, quien sufre el rechazo y el aislamiento de sus vecinos a causa del desagradable olor que le impregna su trabajo diario.

Hastiada de una soledad impuesta, la mujer acude a un artesano local para encargar la fabricación de un esposo hecho con mimbre. La creación cobra vida y resulta ser un auténtico adonis de cestería, al que da vida Alexander Skarsgård, cuya integración en el pueblo revoluciona a la comunidad: despierta la envidia de las lugareñas y la suspicacia de los hombres al revelarse como una pareja atenta, colaboradora en las tareas del hogar y plenamente dedicada a satisfacer a su esposa en el dormitorio.

Presentada en el Festival de Sundance y basada en un cuento, la cinta combina la sátira social con un tono desinhibido y picante, repleto de diálogos francos sobre fetiches y escenas de alcoba. Además, incorpora una interesante reflexión sobre si este marido de mimbre tiene libre albedrío. La trama profundiza en su verdadera naturaleza, concebido para colmar las necesidades de su mujer, componiendo una fábula mordaz cargada de erotismo y reflexiones sobre el deseo.

La gran gesta de una deportista española

El cine español pisa fuerte en los estrenos con Karateka, un largometraje biográfico centrado en la trayectoria deportiva y vital de la campeona Sandra Sánchez. La cinta narra la impresionante historia de superación de la deportista talaverana, considerada una leyenda absoluta del deporte y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con un reparto encabezado por Andrea Ros y Patrick Criado, la producción profundiza en las renuncias personales, el parón que la atleta debió afrontar para atender la enfermedad de su madre y la estrecha complicidad con su entrenador, Jesús del Moral, para alcanzar la cúspide mundial tras superar todo tipo de trabas federativas.

Tensión en la frontera entre las dos Coreas

Desde Corea del Sur llega Hope, un absorbente drama con tintes de intriga que se aleja de los moldes convencionales del cine de acción comercial surcoreano. Ambientada en un remoto enclave costero limítrofe con la zona desmilitarizada que separa a ambas Coreas, la trama sigue al jefe del puesto policial local tras recibir inquietantes denuncias sobre el avistamiento de un tigre salvaje en las inmediaciones.

Lo que en un inicio se atribuye a una mera sugestión popular termina desatando una creciente histeria colectiva entre los residentes, difuminando de manera inquietante los límites entre la realidad tangible y los temores ancestrales de una comunidad aislada.

Pincha en el audio para escuchar sin spoilers todas las críticas mencionadas junto a Esta soledad, ópera prima de Javier Giner; la producción australiana Leviticus, un relato de terror psicológico sobre terapias de conversión; lo nuevo de los responsables del éxito francés Intocable, la comedia dramática Tiempos de ilusión; y las películas de animación Gungo y los juegos cavernícolas y La oveja Shaun: Misión calabaza.