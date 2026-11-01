Un virus se extiende por toda España sin que el Gobierno pueda contenerlo. No estamos echando la vista atrás de lo ocurrido durante la pandemia sino que en este caso hablamos de ficción, concretamente de Apocalipsis Z: Nuevo Mundo que acaba de estrenar Prime Video en su plataforma.

Apocalipsis Z: Nuevo Mundo, esperada secuela de Apocalipsis Z: El principio del fin, continúa expandiendo la saga inspirada originalmente en la obra literaria de Manel Loureiro. En esta segunda entrega, que puede verse sin haber visto la primera película, sitúa al espectador en un escenario donde la civilización humana intenta reorganizarse tras el colapso generado por la rápida propagación de un devastador virus.

'Apocalipsis Z: Nuevo mundo'.

La trama ubica la acción en las Islas Canarias, convertidas en el último reducto seguro ante la devastación sufrida en la península. El Gobierno y el ejército se han trasladado al archipiélago pero debido al grave problema de desabastecimiento en las islas, las autoridades deciden movilizar a un pelotón militar hacia Madrid en el marco de la denominada Operación Ítaca, con el objetivo de recuperar suministros esenciales para la supervivencia de la población.

El director Carles Torrens ha explicado durante una entrevista en esCine "estábamos hablando del lado donde están todos los supervivientes, de lo que queda de España y cómo intentan de alguna manera seguir y mantener una nación después de haber vivido algo así, después de que los cimientos se han sacudido de una forma terrible".

El virus no solo se ha propagado por toda la península sino por todo el planeta. "¿Qué pasa si en lo que queda de España de repente empieza a venir gente de todo el mundo, de toda la Unión Europea, y Canarias se llena hasta rebosar y es que no cabe nadie más?", se pregunta Torrens. La respuesta la da en su película Apocalipsis Z: Nuevo Mundo, el colapso. Motivo por el que el Gobierno decide mandar ese pelotón del Ejército a Madrid para intentar conseguir suministros.

Uno de los ejes fundamentales de la cinta reside en su enfoque de personajes y en cómo las circunstancias extremas condicionan sus comportamientos. Carlos Alcaide, que también ha pasado por los micrófonos de esRadio, interpreta a Roberto, un joven de la generación Z obligado a enrolarse en el Ejército debido a la militarización forzosa. El actor explica que el personaje parte "de una perspectiva individualista y cargada de contradicciones, marcado además por la compleja relación con su padre, un dirigente político de perfil populista". A lo largo del metraje, Roberto experimenta una transformación al verse forzado a comprender "la importancia de la cooperación y el sacrificio por el bien común".

'Apocalipsis Z: Nuevo mundo'.

Carles Torrens recalca que el proyecto trasciende el cine convencional de infectados para configurarse como un relato bélico y de aventuras centrado en el Ejército español contemporáneo. El realizador destaca además la escasez de producciones de este género en España y señala la referencia cinematográfica de películas como Platoon para plasmar la figura del recluta novato en plena zona de combate. Asimismo, valora la oportunidad de contar con un mes completo de ensayos con los actores para profundizar en los dilemas morales y en las dinámicas jerárquicas militares antes de iniciar el rodaje.

Huir de una americanada

El reparto no está compuesto por actores que podríamos asociar al cine de acción y el director explica por qué: "la idea era huir absolutamente de lo que se llama una americanada, no queríamos un elenco que parecieran héroes de una peli americana". Torrens añade que "la apuesta era un poco fuerte en el elenco y apostar por actores a los que normalmente no verías en una película así, actores dramáticos, actores de cine independiente, actores que hacen personajes muy alejados a los que aquí mostramos". Nombres como Mónica López o Tamara Casellas son claro ejemplo de ello.

'Apocalipsis Z: Nuevo mundo'.

Para dotar de verosimilitud a la película, el equipo contó con la estrecha colaboración del comandante en activo Joaquín Rivera Chamorro, quien instruyó al reparto en el uso de armas, lenguaje táctico y protocolos castrenses durante dos intensas semanas de entrenamiento. El director subraya que "aprendimos mucho sobre el Ejército y sobre cómo funcionan los despliegues". En este sentido, Carlos Alcaide reconoce que esta inmersión supuso "una experiencia casi antropológica meterse en todo este universo militar gracias a Joaquín, que es verdad que nos tenía a rajatabla y fue una experiencia extraordinaria".

El actor añade que "uno nunca tiene esta oportunidad de poder hablar con un comandante y quizás uno puede tener sus prejuicios, fue maravilloso poder quitarte un poco estas ideas preconcebidas, estos juicios y entrar en este mundo diciendo hostias que esta gente hace una labor muy bonita". Alcaide rememora cómo "estuvimos escuchando historias en primera persona de Joaquín y se te ponía la piel de gallina, historias muy de sacrificio, que son historias además muy inspiradoras en todos los sentidos".

'Apocalipsis Z: Nuevo mundo'.

En el apartado visual, los responsables de la cinta defendieron una apuesta decidida por los efectos prácticos y el rodaje físico, minimizando el empleo de imágenes generadas por ordenador para evitar que la producción envejezca de forma prematura. Las escenas de masas contaron con unos doscientos figurantes y especialistas coordinados por el coreógrafo Óscar Valsecchi, quien diseñó movimientos espasmódicos y agónicos para los infectados bajo la premisa de que el virus genera un dolor físico intolerable. Torrens matizó que las herramientas digitales se reservaron casi exclusivamente a la recreación de fondos y bases aéreas, como la transformación del aeropuerto de Lérida en instalaciones militares.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.