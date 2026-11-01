La heroína española que fue oro olímpico con 39 años: "Se sube al tatami y es Terminator"

Algunas historias son inspiradoras, más en estos momentos tan duros que estamos viviendo. Muchos desconocen su nombre y su historia, pero hizo historia del deporte español. Su nombre es Sandra Sánchez, una karateka que con 39 años consiguió el oro olímpico en Tokio en una disciplina dominada hasta ese momento por el país anfitrión de los JJOO. Su vida llega ahora al cine con la película Karateka.

El director de cine Aritz Moreno cuenta en una entrevista para esCine cómo "estaba trabajando con David B. Gil, que escribe novelas de samuráis, y resulta que Sandra es muy fan de sus libros", así que acudió "a la presentación de su última novela en Toledo donde le contó su vida, a los 10 minutos yo ya sabía que eso era una película".

Efectivamente, una vida de esas increíbles. "Es un drama deportivo épico, pero es una comedia romántica, es una película de aventuras, es que ellos dos son dos pedazos de personajes". Para el director, resultaba fundamental reivindicar la figura de una pionera que a menudo no ha tenido el reconocimiento merecido, reflejando su sencillez fuera del tatami en contraste con su arrolladora mentalidad competitiva en el combate.

"Fue muy difícil retratar a Sandra porque fuera del tatami es como una niña pequeña pero luego se sube al tatami y es Terminator". Pero si coges a su entrenador y pareja, Jesús del Moral, "es otro personaje, el mayor sensei de karate que ha dado la historia y luego el tío te hace una paella o te canta una bulería", relata el director.

Los encargados de dar vida a Sandra Sánchez y Jesús del Moral son Andrea Ros y Patrick Criado. El actor tiene una gran capacidad para mimetizarse con Jesús del Moral, entrenador y marido de la campeona, capturando a la perfección tanto su peculiar lenguaje corporal como la intensidad de su carácter. "Jesús tiene una manera muy particular de andar, de hablar, de moverse… es una persona muy imitable", cuenta Patrick Criado en esRadio.

Patrick Criado y Andrea Ros junto a los auténticos Sandra Sánchez y Jesús del Moral.

La implicación de los protagonistas reales fue absoluta a lo largo de todo el proceso. La actriz Andrea Ros dedicó dieciséis meses a un extenuante entrenamiento físico y técnico para encarnar a la campeona, llegando a contar con la propia Sandra Sánchez en el plató como especialista y doble de cuerpo para secuencias complejas. Por su parte, Patrick Criado explica la enorme responsabilidad y el pudor que suponía interpretar a alguien que se encontraba presente en el set. "Me daba pudor porque esta persona estará pensando que estoy imitándole, yo quería hacerlo con el mayor respeto posible, pero estaba enfrente, estaba escuchando, tenía los cascos puestos al lado del director".

No obstante, la generosidad de Jesús del Moral facilitó que el actor comprendiera la esencia del personaje, descubriendo a un preparador genial capaz de incorporar técnicas de la danza al entrenamiento de kata de élite. El rodaje representó un formidable desafío logístico y artístico al desarrollarse entre España, Japón y Taiwán, incorporando hasta cuatro idiomas distintos en sus diálogos. El equipo técnico recreó con fidelidad milimétrica los escenarios reales en los que la pareja vivió los momentos decisivos de sus carreras, incluyendo el hotel de concentración en Fujinomiya y el autobús oficial hacia el tatami.

Aritz Moreno subraya la complejidad de dirigir a intérpretes nipones de primer nivel sin compartir un idioma común, combinando esa exigencia formal con un enfoque humanista alejado de las convenciones oscuras de los biopics tradicionales.

Filosofía del karate

La dimensión filosófica de las artes marciales, donde el kata no se concibe como una simple coreografía sino como un ejercicio de búsqueda interior y superación individual, queda muy bien reflejada en la película. Lejos de la animadversión, la película retrata la rivalidad con la competidora japonesa como un vínculo forjado en el agradecimiento y la mutua admiración, dado que la excelencia del oponente obliga a elevar el nivel propio. "Sandra no entendía a su rival japonesa como un enemigo, de hecho eran amigas íntimas porque ella me contaba que los mejores momentos de su vida, que son esas victorias o esas competiciones, las vivió junto a ella".

Asimismo, el filme refleja los continuos obstáculos institucionales y federativos que la atleta debió sortear a lo largo de su carrera deportiva. Moreno y Criado señalaron la escasa colaboración de los estamentos oficiales del karate español y las alteraciones normativas de última hora que pretendían mermar sus opciones de victoria antes de la cita olímpica. Pese a competir en territorio nipón y frente a un entorno adverso, la deportista confió plenamente en sus posibilidades para alzarse con la medalla de oro en Tokio a los 39 años, culminando una gesta irrepetible.

El broche final a este viaje cinematográfico tuvo lugar en el Velódromo durante el Festival de San Sebastián, donde más de 2.000 espectadores brindaron una conmovedora ovación de diez minutos al equipo y a la propia deportista. Aquel reconocimiento colectivo sirvió como reparación emocional frente al silencio impuesto por las restricciones sanitarias de la pandemia durante los Juegos Olímpicos.

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