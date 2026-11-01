En esta entrega del espacio Prohibido contar ovejas, Juanma González y el resto del equipo seleccionan -con motivo de Todos los Santos, o Halloween- una películas de terror notablemente deficientes. Lejos de detenerse en aquellos filmes de serie B que resultan simpáticos por sus limitaciones o entran en la categoría de títulos de culto involuntariamente cómicos, el análisis se centra en producciones fallidas de principio a fin, donde las decisiones creativas y técnicas arruinaron el resultado.

El recorrido comienza con Alone in the Dark, dirigida por el realizador alemán Uwe Boll y basada de manera muy libre en la popular franquicia de videojuegos. La mesa comenta la desconcertante escena romántica protagonizada por Christian Slater y Tara Reid al son de una canción totalmente descolocada, señalando los problemas estructurales de guion y dirección que ya caracterizaban a otras obras del director como House of the Dead.

La conversación se detiene después en Troll 2, producción de culto de 1990 firmada por Claudio Fragasso. El rodaje en Utah estuvo plagado de desencuentros lingüísticos entre los cineastas italianos y un elenco de actores no profesionales de habla inglesa, lo que derivó en interpretaciones insólitas y en el recordado plano del joven gritando ante la cámara. Además, se subraya el absurdo argumento en el que unos supuestos duendes convierten a sus víctimas en masa vegetal para devorarlas.

Otro de los títulos destacados es Tiburón, la venganza, cuarta entrega de la célebre saga marina en la que el escualo persigue a la familia Brody hasta las Bahamas. Al hilo de la cinta, se rememora su emisión clásica en Telecinco dentro del espacio Cine 5 Estrellas, además de curiosidades como la apresurada producción de Universal, el inaudito rugido del tiburón saliendo del agua o las declaraciones de Michael Caine asegurando que nunca vio la película pero sí la casa que pudo costearse gracias a su sueldo.

El debate también aborda la polémica en torno a El exorcista 2: El hereje, dirigida por John Boorman. A pesar de contar con figuras de primer nivel como Richard Burton en el reparto y Ennio Morricone en la banda sonora, los contertulios coinciden en el despropósito de su enfoque hipnótico y las secuencias de langostas, que sepultaron el legado directo de la obra maestra original antes de la llegada de la tercera entrega.

En el terreno de las sagas de asesinos, el programa recuerda la decadencia de la franquicia ideada por John Carpenter a través de Halloween: Resurrección, filme que liquidó en su prólogo al personaje de Jamie Lee Curtis para centrarse en un falso programa de telerrealidad con Busta Rhymes. De igual modo, se menciona el naufragio de Jeepers Creepers: El renacer, criticada por sus precarios efectos digitales y su falta de rumbo.

Para finalizar, se analiza Juego asesino, el thriller en el que Keanu Reeves encarnó a un criminal en serie tras verse supuestamente atado por problemas contractuales. Los participantes cierran el repaso citando de pasada otros proyectos irregulares como Gothika o Stigmata, antes de despedir la emisión con un homenaje musical a David Bowie.