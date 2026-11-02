Hay títulos que obligan a reformular, que no escindir, la relación entre el crítico y el aficionado. Aniquilación, la nueva película de Adam Wingard tras su aventura de gran presupuesto con Godzilla y Kong en el Monsterverse de la Warner, es una de ellas. Simulacro confeso del cine de John Carpenter, desde las letras de los títulos de crédito a la música de sintetizador y el (excelente) uso del formato panorámico, el film hace gala de la etiqueta de serie B primorosamente realizada y a la vez, de incompleto y deficiente guion, quizá una maniobra deliberada del propio Wingard para aproximarse al simulacro de cine de guerrilla carpenteriano de los primeros tiempos.

Aniquilación es una hora de preparativos para un tiroteo que nunca llega a producirse, pero hace gala de un mimo en su confección visual y sonora poco habitual en un film de estas características. Delata Wingard su condición de capricho, de fuga de un autor hacia otros tiempos de la industria, pero uno se pregunta (el crítico al aficionado) qué utilidad real puede tener esto, el simular una película que nunca llega en el escenario de otra que tampoco nos entregan.

El aficionado contesta: ¿y qué?. ¿Acaso aquellas películas de videoclub no prometían algo en su portada que nunca acabábamos de obtener? Y Aniquilación es, incluso a costa de sus propios (¿y voluntarios?) defectos, un verdadero disfrute. El descarado encaje del slasher con el cine de acción impulsa una obra feliz de su condición de desecho, pero de cierta ambición cinematográfica en su espléndido y contundente diseño de sonido y voluntad exhibicionista de la violencia. Pero, sobre todo, en una increíble fotografía panorámica de Oren Soffer, aquí sí de las que ya no se hacen, que exprime el escenario de western (ideal también para una serie B de material de derribo) y redime al filme sus infrautilizados personajes, con —no obstante— la presencia destacada concedida nada menos que a Reginald Veljohnson (el Carl Winslow de Cosas de casa).

Falta desarrollo en una trama dirigida, simplemente, a hacer estallar un tiroteo en una apartada comunidad del desierto cercana a una base militar y a convertir a una espléndida Adria Arjona en un remedo militarista de las scream queens de Carpenter, Jamie Lee Curtis y Adrienne Barbeau (la actriz lo clava en ambos registros, una suerte de Linda Hamilton en la Terminator 2 que tenía que haber sido Dark Fate). Enfrentada a tres supersoldados revividos con habilidades casi sobrenaturales y capacidades de asesinar homologables a las del mítico monstruo creado por el director, el psicópata Michael Myers de Halloween, su personaje es el único con algo de desarrollo en un mapa coral de ellos que promete algo más de participación en los secundarios de la que finalmente obtenemos, dando la impresión de, simplemente, necesitar más peripecias.

Insertar el film como una inesperada continuación de The Guest, convertirlo en un capítulo más de un universo compartido de Wingard, también tiene su precio, con Aniquilación asimilándose a un largo preparativo para algo que nunca llega a entregar. Pero quizá tiene algo que ver el enorme disfrute estético que provoca, que parece pedir más violencia, acción y minutos a gritos, en una suerte de Asalto a la comisaría del Distrito 13 para tiempos de contratistas privados, ya ni siquiera gubermentales, a los que el Estado ha delegado toda su labor por unos pocos dólares, capaces de abrir como si nada las puertas del Otro Mundo. Quizá Aniquilación sea un simulacro de John Carpenter, pero es en sí misma una verdadera sesión de nuevo cine grindhouse.