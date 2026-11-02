Brays Efe: "Hasta un villano sabe ver cuándo viene el mal de verdad"

Si España ha creado una marca juguetera en los últimos años, esa es SuperThings, unos pequeños muñecos de goma que son la locura de los más pequeños. Ahora dan el salto a la gran pantalla con SuperThings: La película. Víctor Monigote es el encargado de dirigirla y los actores Ana Morgade y Brays Efe de poner voz a dos de los villanos.

Uno de los mayores retos del proyecto fue enfrentarse a un universo previo con el que generaciones de niños ya han interactuado durante años. Según explica Víctor Monigote en una entrevista para esCine, asumir la dirección supuso una enorme responsabilidad creativa, ya que los seguidores de los juguetes ya tenían interiorizado cómo se mueven, cómo actúan e incluso cómo suenan sus personajes favoritos. Monigote comparó esta experiencia con su trabajo en Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, donde el reto residía en encontrar el equilibrio perfecto entre la fidelidad al imaginario colectivo y la aportación de novedades sin desvirtuar la esencia original.

En el apartado interpretativo, los actores Brays Efe y Ana Morgade compartieron su experiencia a la hora de dar voz a una singular pareja de villanos que viaja en un sidecar: una caja fuerte y un monedero, respectivamente. Ambos personajes aportan un tono irreverente y cómico a la trama al estar obsesionados con sustraer cualquier cosa brillante o ajena. Los actores señalaron que encarnar a estos objetos cotidianos requirió un ejercicio de imaginación infantil para encontrar los matices vocales adecuados, explorando cómo hablaría un monedero o un elemento inanimado dentro de una narrativa fantástica.

La película también profundiza en la dualidad entre el bien y el mal sin caer en simplismos. Para el director y el reparto, la trama enseña que tanto héroes como villanos forman parte de una misma realidad y que el trabajo en equipo resulta fundamental para solucionar los conflictos. A lo largo del metraje, los protagonistas aprenden a dejar a un lado el ego y la autoexigencia desmedida para pedir ayuda cuando la situación lo requiere, distinguiendo entre las pequeñas travesuras cotidianas y una auténtica amenaza.

Otro de los aspectos destacados durante la conversación fue la complejidad técnica que exige la profesión del doblaje cinematográfico. Ana y Brays reivindicaron la labor de los profesionales de la voz en España, calificando su labor como una auténtica labor de cirujano. En este sentido, explicaron que encajar con exactitud los movimientos labiales, la respiración y la intención dramática en apenas unas décimas de segundo supone una disciplina artística de máxima precisión, muy alejada de la concepción simplista de limitarse a leer un guion ante un micrófono.

Asimismo, los tres remarcan que el filme está concebido en distintas capas para satisfacer tanto al público infantil como al adulto. Además del ritmo vertiginoso para los niños, la cinta incorpora guiños cinematográficos —incluyendo un homenaje visual a El planeta de los simios— y momentos musicales exclusivos interpretados por el propio director. Esta combinación de humor, referencias y valores convierte la película en una propuesta ágil y divertida orientada al disfrute conjunto de padres e hijos.

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