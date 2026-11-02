Eduardo Noriega estalla contra Óscar Puente por su victimismo tras la tragedia: "Delirante"

Eduardo Noriega ha expresado su indignación en un mensaje publicado en X, en el que contrapone la gravedad del siniestro ferroviario en Urda y sus consecuencias con las palabras del ministro, centradas en las críticas que espera recibir en una campaña electoral que parece haberse torcido definitivamente.

"Al menos 69 fallecidos y decenas de heridos graves, desaparecidos, cuerpos mutilados sin identificar, pero el ministro responsable habla de su circunstancia personal: 'sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral, sé los insultos'… Delirante", ha escrito el intérprete.

Al menos 69 fallecidos y decenas de heridos graves, desaparecidos, cuerpos mutilados sin identificar, pero el Ministro responsable habla de su circunstancia personal: "sé el calvario al que me van a someter, encima en campaña electoral, sé los insultos..."

Delirante. — Eduardo Noriega (@Norihouse) October 31, 2026

El actor pone así el foco en el contraste entre el balance humano del accidente y la preocupación expresada por Puente ante las posibles consecuencias políticas y personales de la tragedia. Sus palabras se suman a las críticas por la gestión de las responsabilidades del Gobierno tras el siniestro ferroviario.

Noriega también rompe, al menos en parte, con una imagen bastante extendida del mundo de la cultura española, y especialmente del cine, donde las críticas públicas al Gobierno no suelen tener la misma visibilidad que las dirigidas contra otros actores políticos.

En un sector al que se le reprocha con frecuencia su silencio ante determinadas decisiones del Ejecutivo, el mensaje del actor introduce una voz poco habitual en el debate público y pone sobre la mesa una cuestión incómoda: hasta qué punto el compromiso político que tradicionalmente ha reivindicado una parte de la industria cinematográfica se mantiene cuando las críticas afectan al Gobierno de turno.