Juanma González y Dani Palacios dedican una nueva entrega al coleccionismo y al cine en formato físico con un recorrido por los últimos lanzamientos de Divisa en Blu-ray y 4K Ultra HD. Una selección que mezcla comedia, terror, cine negro y clásicos españoles y europeos, con especial atención a las restauraciones y los contenidos adicionales que acompañan a algunas ediciones.

Entre las novedades figuran las primeras entregas de Scary Movie, con las parodias de terror de los hermanos Wayans y Anna Faris, y Señora Doubtfire, la comedia de Chris Columbus protagonizada por Robin Williams, que llega con escenas eliminadas, audiocomentarios y abundante material retrospectivo.

El terror también tiene su espacio con La Ahorcada, de Miguel Ángel Lamata, rodada en Teruel y protagonizada por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, y la recuperación en 4K de Al final de la escalera. El clásico de casas encantadas de 1980, con George C. Scott al frente del reparto, sigue siendo una referencia del género y una influencia reconocible en películas como Los otros, de Alejandro Amenábar.

El catálogo recupera además dos títulos del policiaco español de los años cincuenta: Cita imposible, con un joven Arturo Fernández, y Brigada criminal, dirigida por Ignacio F. Iquino. Ambas películas permiten redescubrir una etapa del cine de género nacional que durante años ha circulado en copias de calidad muy limitada.

Cierran el repaso dos propuestas de mayor calado autoral: El fantasma de la libertad, la inclasificable comedia surrealista de Luis Buñuel escrita junto a Jean-Claude Carrière, y Hay un camino a la derecha, drama de 1953 de Francisco Rovira Beleta con Francisco Rabal. Premiada en San Sebastián, esta última destaca por su mirada neorrealista a las dificultades sociales y económicas de la España de posguerra.