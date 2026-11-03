'Chapapote', la nueva película española de Netflix sobre el Prestige

Netflix ha anunciado este martes que ha comenzado el rodaje de Chapapote. La película nos situará en el año 2002 cuando el petrolero Prestige se partió en dos frente a las costas gallegas y una marea negra llegó a las playas. La plataforma ha confirmado que se trata de una comedia que se centra en un pequeño pueblo inventado, Agarimo, el único al que no ha llegado el chapapote.

Según la sinopsis, lo que en un principio podría parecer una buena noticia para sus habitantes acaba convirtiéndose en un problema ya que no pueden salir a faenar pero tampoco recibirán ayudas económicas. Un pueblo al que tampoco llegan los voluntarios que están llenando los pueblos vecinos dejando ingresos. De esta forma los habitantes de Agarimo tienen una idea descabellada: si el chapapote no llega a su playa, quizás tengan que traerlo ellos mismos.

La película está dirigida por Daniel Sánchez Arévalo (Colisión, Rondallas, Primos, La gran familia española…) y está protagonizada por Tamar Novas, Carlos Blanco, María Vázquez, Alexandra Jiménez, Irene Arcos y Fer Fraga. Además, contará con la colaboración especial del actor gallego Antonio Durán 'Morris'.

Escrita y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, Chapapote parte de una idea original de Ramón Campos (Rondallas, Colisión, El caso Asunta), quien también ejerce como productor ejecutivo. El equipo cuenta con Rafa García como director de fotografía, Eva Camino en el diseño de vestuario, Antonio Pereira como director de arte, Miguel Sanz a cargo del montaje y Federico Jusid como compositor de la música original.

Chapapote está producida por Bambú Producciones, una productora que tiene en su haber títulos como Gran hotel, Velvet, Fariña, Las chicas del cable o El caso Asunta. Además de series de televisión, Bambú también produce documentales (El caso Alcasser, El caso Asunta y Cómo cazar a un monstruo) y cine (Malasaña 32, La viuda negra, Rondallas y Colisión).