Cines Callao celebra sus cien años de historia mirando al futuro

Cines Callao cumple cien años y lo hace sin mirar únicamente al pasado, ya que reivindica la continuidad de su papel como punto de encuentro artístico y su impulso en la transformación digital de la Gran Vía. Bajo el lema «Si ocurre en Cines Callao es porque importa», este icónico espacio celebra su primer siglo de historia con una programación especial que combina cine, música, espectáculos y ocio nocturno. Una conmemoración que refleja la capacidad del emblemático edificio para reinventarse y seguir formando parte de la vida cultural de la capital.

Inaugurado en 1926 en la plaza del Callao, en pleno corazón de Madrid, el cine ha sido testigo de la evolución de la ciudad y de sus formas de entretenimiento. Durante estos cien años, ha mantenido su vocación cinematográfica, pero también ha ampliado sus posibilidades hasta convertirse en un espacio polivalente que acoge estrenos, eventos, espectáculos, presentaciones y experiencias de marca.

Esta transformación ha tenido uno de sus principales símbolos en las fachadas del edificio, convertidas en grandes pantallas digitales. Una apuesta que contribuyó al nacimiento del Circuito Gran Vía, una red de soportes digitales de gran formato que conecta distintos enclaves del centro de Madrid y ha convertido el entorno de Callao y la Gran Vía en uno de los principales escaparates de comunicación audiovisual urbana.

Una historia familiar ligada al cine madrileño

Detrás de esta evolución se encuentra Callao City Lights, empresa del grupo empresarial liderado por Josué Reyzábal, actual consejero delegado de Cines Callao y de la compañía gestora. Nacido en Madrid en 1980, Reyzábal representa la tercera generación de una familia estrechamente vinculada al cine y al ocio de la capital.

Su abuelo, Julián Reyzábal, estuvo detrás de la historia de Cines Callao, mientras que su padre y su tío fundaron Ízaro Films, productora responsable de algunas de las comedias más populares del cine español de las décadas de los setenta y ochenta.

La relación de Josué Reyzábal con el edificio viene de lejos. Durante su infancia acompañaba a su padre al cine y pasaba tiempo entre las butacas, cerca del proyeccionista, mientras descubría las historias del negocio familiar. Aquella experiencia terminó convirtiéndose en una trayectoria profesional ligada a uno de los espacios más emblemáticos de Madrid.

Bajo su dirección, Cines Callao ha afrontado una profunda transformación para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y al escenario marcado por las plataformas digitales. El objetivo ha sido ampliar la actividad del espacio sin renunciar a su identidad cinematográfica.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Reyzábal comenta que "seguir siendo un cine en tiempos de plataformas es nuestro mayor logro", poniendo de relieve la importancia de mantener viva la exhibición cinematográfica y, al mismo tiempo, explorar nuevas formas de conectar con el público. "El éxito, como en tantos negocios, ha sido fruto de la reconversión y de responder rápido a los cambios tecnológicos que tan deprisa van en los últimos tiempos. En la época de nuestros abuelos, no había televisión, no había Internet, no había móviles. Entonces, el modelo de ocio del español en un tiempo de posguerra, se basaba en el teatro, los toros, los cines y las boîtes, que eran las discotecas antaño denominadas así". Indica que "hubo una época muy oscura cuando surgió Internet, ya que sufrió mucho con el pirateo". Un hecho al que se sumó que "hubo una saturación de salas de cine demasiado extensa que también hacía que la competencia fuera dura". Además, remarca que "las plataformas tan exitosas, con todos mis respetos, pues es verdad que hacen daño al cine ya que, ¿hoy en día, quién no tiene un cine doméstico en casa?".

Respecto al centenario, Josué Reyzábal subraya que "es un verdadero orgullo, un honor que nunca creí que me tocaría a mí". Recuerda que también han rendido homenaje a la histórica productora Ízaro Films, "con un tributo a Los bingueros, que fue, por así decirlo, la película más sonada de mi familia". Además, también destaca "otro tributo a la famosa discoteca Xenon que estuvo 35 años alojada en el sótano del edificio". Eso sí, Reyzábal sostiene que "sí tengo que decir que la más bonita ha sido la celebración con autoridades y con celebridades de la gran pantalla como, por ejemplo, Luis Tosar, Amenábar y otros grandes del cine español, en la que entregamos unos premios del centenario. Reconozco que son de estos momentos que jamás olvidaré en la vida y, en nombre de mi abuelo y mi padre que están en el cielo, se lo dedico". Con este ánimo, confirma que "tanto en cuanto a mí me dejen usos alternativos, preservaré el cine y la cultura para todos los madrileños y para todos los españoles. Así que, por mí, a por otros 100 años más".

Un centenario repleto de actividades y reconocimientos

La celebración de los cien años ha dado lugar a un calendario de iniciativas que pone el foco en la relación entre cine, cultura, música y entretenimiento.

Entre las primeras propuestas destacó Ay Callao, una iniciativa celebrada durante la Semana del Orgullo de Madrid en homenaje al legado de Xenon. A ella se han sumado Callao Cine Club, una nueva plataforma concebida como punto de encuentro entre el cine, la cultura y el mundo empresarial, e Historias de Cines Callao, una serie de contenidos protagonizada por microinfluencers que recupera anécdotas y momentos vinculados a la trayectoria del edificio.

El centenario también ha tenido reconocimiento institucional. Cines Callao ha sido incluido en el libro de negocios centenarios editado por el Ayuntamiento de Madrid, una publicación que ensalza la trayectoria de establecimientos y empresas que forman parte de la historia económica y social de la ciudad.

En septiembre, el emblemático cine reforzó además su vinculación con la industria cinematográfica al convertirse, por primera vez, en patrocinador de la Fiesta de Inauguración del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en su 74ª edición.

El programa conmemorativo contempla también la entrega de la placa de negocio centenario por parte del consistorio madrileño y culminará el próximo 16 de diciembre con una celebración navideña que pondrá el broche final a doce meses de actividades.

Cien años reinventándose sin perder su esencia

El centenario de Cines Callao representa mucho más que la celebración de un aniversario. Su trayectoria refleja la evolución de los espacios de ocio urbano y la capacidad de los negocios históricos para adaptarse a nuevas formas de consumo, comunicación y entretenimiento.

Desde sus primeras proyecciones en 1926 hasta su actual actividad como sala cinematográfica, escenario de grandes estrenos y plataforma de eventos y comunicación digital, Cines Callao ha sabido ampliar su papel en la ciudad. Un siglo después de su inauguración, el edificio continúa siendo un lugar de referencia para madrileños y visitantes.

Su apuesta por combinar tradición cinematográfica, innovación tecnológica y nuevas experiencias culturales resume el espíritu de una celebración que no busca vivir de la nostalgia, sino seguir construyendo futuro. Porque, cien años después, Cines Callao mantiene intacta su vocación de ser un lugar donde suceden cosas importantes para la cultura y el entretenimiento de Madrid.