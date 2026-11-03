La estructura dramática, tan experimental como rígida, de la trascendental Corre, Lola, corre se repite en este thriller criminal de notable reparto (ni un personaje secundario sin rostro conocido) e igualmente notable factura visual. Y aquí viene el titular, el del (igualmente notable) cambio de género de su director, Daniel Sánchez Arévalo, que de más o menos amables comedias dramáticas pasa aquí al thriller sin ambages ni demasiadas cortapisas.

Colisión comienza en el marco habitual del cine, incluso de género, español: el trauma de la crisis económica de la pasada década, que el film atribuye al segmento ideológico esperado, la austeridad del ministro Luis de Guindos, en una adición pretenciosa que el film simplemente no necesitaba. Un comienzo un tanto sesgado e intenso para un policial que, más tarde, se revela como un más que suficiente y apretado thriller sin excusas morales, bastante desencantado y con un sentido del humor no particularmente fino, pero sí efectivo.

Colisión especula con las consecuencias del atraco a una sucursal bancaria de cuatro ladrones que resultan ser policías. De las distintas consecuencias de un accidente se desgranan posibles tramas, todas relacionadas con la desaparición de un personaje y la conducta posterior de los supervivientes, en un film que no se anda con sutilezas ni virguerías.

Pero, en el caso de Colisión, el comentario es para bien. La dirección de Sánchez Arévalo no ofrece nada demasiado distintivo de una película de Netflix o una formalmente brillante de Calparsoro, pero sí de una de las solventes, bien realizadas y con un punto de locura nolanesca en su puzzle narrativo que no opaca cierto realismo crudo en los personajes. En este aspecto, hasta se echa de menos que el film no haya podido verse en salas, por su buen tono narrativo y mejor factura.

El reparto colabora a crear esa impresión. Luis Zahera y Karra Elejalde se limitan a aportar su carisma y actitud habituales, pero es más que suficiente para dejar marca. El reparto joven demuestra en su mayoría un oficio y personalidad superiores a la media en los galanes del cine patrio. En conjunto, es el buen ritmo del film el que logra envolver al espectador y ocultar su falta de profundidad. Que, en el caso de los films de robos y atracos, puede ampararse perfectamente en sus propios fuegos de artificio.