La bola negra ya se ha convertido en todo un fenómeno popular y la película más vista del año en España con 5,5 millones de entradas vendidas, lo que la sitúa por encima de Spider-Man, que encabezaba el ranking de espectadores, según datos de la distribuidora Elástica y la empresa de medición Rentrak difundidos este martes.

La película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi ha conseguido 37 millones de euros de recaudación, lo que la sitúa aún ligeramente por detrás en recaudación de Spider-Man: Brand New Day y La Odisea, recoge el analista Pau Brunet, autor del boletín sobre datos de taquilla Box Office.

La cinta estrenada el 25 de septiembre sobre una obra inacabada de Federico García Lorca ha repetido esta semana como la más vista en cines españoles por sexta semana consecutiva y es el tercer mayor éxito de la historia del cine español tras superar a Ocho apellidos catalanes en recaudación. Por delante de ella solo se sitúan Ocho apellidos vascos (56 millones) y Lo imposible (42 millones).

En Estados Unidos, La bola negra se convirtió recientemente en el segundo mejor estreno limitado en salas de cine de EEUU para una producción en idioma no inglés de Netflix, al recaudar 277.500 dólares en su primer fin de semana proyectándose en apenas cuatro salas entre Los Ángeles y Nueva York.

La cifra representó un promedio de 69.375 dólares por sala. Ahora la cinta se ve en unas 300 salas antes de su aterrizaje global en la plataforma el próximo 2 de diciembre.

La película, que el pasado sábado recomendó Madonna en sus redes sociales, representará a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99 edición de los premios de Hollywood.

A principios de octubre, la Critics Choice Association otorgó el premio a la mejor dirección a Calvo y Ambrossi —como ocurrió en el pasado Festival de Cannes—, mientras que esta semana la producción sumó una nominación al premio del público de los premios Gotham, certamen donde además el músico Guitarricadelafuente optará al galardón de intérprete revelación por su debut actoral.

