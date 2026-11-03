Jack Nicholson lleva más de tres lustros apartado del cine y cada vez resulta más difícil saber algo de su vida. El actor, de 89 años, no ha anunciado oficialmente su retirada, pero tampoco ha vuelto a ponerse delante de una cámara desde 2010. Ahora, su amigo Michael Douglas ha ofrecido una de las escasas actualizaciones sobre su situación y asegura que el veterano intérprete se encuentra bien, aunque prácticamente ha desaparecido de la vida pública.

Desde su participación en ¿Cómo sabes si...? (2010), dirigida por James L. Brooks y protagonizada junto a Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson, Nicholson no ha vuelto a estrenar ninguna película. Tampoco ha mostrado demasiado interés en regresar a la industria, pese a los proyectos que han podido llegarle durante estos años.

Douglas habló de Nicholson durante un encuentro celebrado en Swansea (Gales), donde está promocionando sus memorias, One Helluva Ride. Preguntado por su relación con el protagonista de Alguien voló sobre el nido del cuco, película que él mismo produjo y por la que obtuvo el Oscar a la mejor película, Douglas reconoció que le habría gustado compartir pantalla con él.

"Me habría gustado actuar con Jack. Ya no trabaja. Está bien. Ha desaparecido. Eso lo sé", explicó Douglas, citando la gran cuestión. Y añadió que sigue viéndolo de vez en cuando: "Todavía lo veo, pero está bien. Está por ahí, cerca de su casa, paseando en zapatillas. Son cosas que pasan. Se lo merece. Lo entiendo. Es unos años mayor que yo, pero lo entiendo".

La amistad entre ambos viene de lejos, aunque nunca llegaron a trabajar juntos como actores. Douglas fue el productor de Alguien voló sobre el nido del cuco (1975), la película de Milos Forman que convirtió a Nicholson en ganador del Oscar al mejor actor. El filme obtuvo nueve nominaciones y se llevó cinco estatuillas, entre ellas la de mejor película.



La retirada silenciosa de Jack Nicholson

La presencia pública del antaño hiperactivo Nicholson también se ha reducido a contadas apariciones. Una de las más llamativas tuvo lugar en febrero de 2025, cuando acudió al especial del 50 aniversario de Saturday Night Live, acompañado por su hija Lorraine, para presentar a Adam Sandler, con quien protagonizó la comedia Ejecutivo agresivo.

También ha sido habitual verle en algún partido de Los Angeles Lakers, una de sus grandes pasiones durante décadas. Sin embargo, las fotografías recientes del actor son cada vez más excepcionales.

El pasado abril, Lorraine Nicholson compartió en sus redes sociales una imagen de su padre con motivo de su 89 cumpleaños. En ella aparecía sonriente junto a la cantante Joni Mitchell. La publicación permitió comprobar que el actor continúa disfrutando de encuentros con amigos y familiares, desmintiendo rumores de salud, aunque su hija no precisó cuándo se había tomado la fotografía.

Otros conocidos del intérprete también han ofrecido algunas pistas sobre su vida actual. El productor musical Lou Adler contó en el pódcast WTF que Nicholson prefiere ahora pasar el tiempo "sentado bajo un árbol leyendo un libro".

La actriz Carol Kane, que coincidió con él en Conocimiento carnal (1971) y El último deber (1973), explicó en 2024 que todavía mantienen el contacto. "No demasiado, pero seguimos en ello. Me aseguro de llamarlo y, menos mal, sigue contestando a mis llamadas", comentó. Cuando le preguntaron si estaba bien, respondió entre risas: "Oh, sigue siendo Jack".