Italia reabre el caso Pasolini 51 años después de su asesinato por la aparición de un nuevo testigo

Más de medio siglo después de su asesinato, la muerte de Pier Paolo Pasolini vuelve a estar bajo la lupa de la Justicia italiana. La Fiscalía de Roma ha abierto una nueva investigación sobre el crimen del escritor y cineasta, ocurrido en noviembre de 1975, después de que la aparición de un testigo hasta ahora desconocido y nuevas pruebas hayan puesto nuevamente en cuestión la versión judicial de los hechos.

El procedimiento ha sido asignado a la fiscal Silvia Santucci y responde a una solicitud presentada por el abogado Stefano Maccioni, que lleva años investigando las circunstancias de la muerte del intelectual. Según informa la agencia ANSA, el letrado presentó una petición en noviembre de 2025, ampliada posteriormente en mayo de 2026, en la que aportaba nuevos elementos para tratar de esclarecer lo sucedido.

Entre las novedades figura un testigo que nunca había declarado y que podría aportar información relevante sobre aquella noche. También se han incorporado al análisis imágenes de los informativos de la televisión pública RAI de la época, cuya revisión ha llevado a los impulsores de la investigación a insistir en que el único condenado por el crimen no actuó solo.

Un asesinato rodeado de incógnitas

Pasolini fue asesinado durante la madrugada del 1 al 2 de noviembre de 1975 en el Idroscalo de Ostia, una zona costera situada a las afueras de Roma. Tenía 53 años y era uno de los intelectuales más destacados y controvertidos de Italia. Su muerte conmocionó al país y abrió una sucesión de interrogantes que, 51 años después, continúan sin una respuesta definitiva.

La investigación judicial señaló como responsable del crimen a Pino Pelosi, un joven de 17 años que ejercía la prostitución y que fue el único condenado por el asesinato. Pelosi confesó inicialmente haber agredido al cineasta después de negarse a mantener relaciones sexuales con él.

Sin embargo, aquella confesión no puso fin a las dudas. Con el paso de los años, Pelosi modificó su relato en varias ocasiones y llegó a sostener que otras personas habían participado en el asesinato. Mantuvo esa versión hasta su fallecimiento en 2017.

Las contradicciones del condenado alimentaron las sospechas sobre la investigación. Entre las cuestiones planteadas durante décadas figura la posibilidad de que un solo joven pudiera reducir y matar a un hombre de la complexión física de Pasolini, así como las dudas sobre el análisis de las pruebas recogidas en el escenario del crimen.

Según ANSA, las anteriores investigaciones permitieron identificar varias muestras de ADN en las prendas que llevaba el cineasta aquella noche, aunque no fue posible determinar a quién pertenecían. Las solicitudes para reabrir las pesquisas presentadas en 2016 y 2023 fueron rechazadas por la Fiscalía.

Las teorías sobre el crimen

La personalidad pública de Pasolini y sus constantes enfrentamientos con el poder político y económico italiano contribuyeron a alimentar otras hipótesis sobre su asesinato.

Una de ellas apunta a sus denuncias sobre los atentados cometidos durante los llamados Años de Plomo, un periodo marcado por la violencia política en Italia.

En 1974, apenas un año antes de morir, el intelectual publicó un artículo en el que aseguraba conocer a los responsables de algunos de aquellos atentados, aunque reconocía que carecía de pruebas para demostrarlo.

Otra teoría sostiene que Pasolini acudió aquella noche a Ostia con la intención de recuperar unas bobinas robadas de su última película, Saló o los 120 días de Sodoma (1975). La cinta, una crítica al fascismo, se estrenó después de su asesinato.

Esta última hipótesis ha sido objeto de investigaciones anteriores. Según ANSA, en las pesquisas se examinó el testimonio de Maurizio Abbatino, vinculado a la organización criminal romana conocida como la Banda de la Magliana, sobre la posible relación entre el robo del material cinematográfico y el asesinato.

Ninguna de estas hipótesis ha permitido establecer judicialmente una explicación alternativa definitiva sobre lo ocurrido.

Un intelectual incómodo para Italia

La figura de Pasolini estuvo marcada por la polémica mucho antes de su muerte. Comunista heterodoxo, abiertamente homosexual y crítico con la sociedad de consumo, convirtió su obra literaria y cinematográfica en una denuncia de las contradicciones de la Italia de posguerra.

Su sexualidad y sus posiciones políticas le enfrentaron a distintos sectores de la sociedad italiana. Fue expulsado del Partido Comunista Italiano en medio de un escándalo relacionado con acusaciones de conducta sexual considerada obscena.

Su producción artística tampoco estuvo exenta de controversia. Entre sus películas más conocidas figuran Accattone(1961), Mamma Roma (1962) y El Evangelio según San Mateo (1964).

También destacó en la literatura con obras como Chavales del arroyo (1955) y el poemario Las cenizas de Gramsci(1957), que consolidaron su posición como una de las grandes figuras intelectuales italianas del siglo XX.

Ahora, más de cinco décadas después de aquella madrugada en Ostia, la aparición de nuevas pruebas vuelve a situar su asesinato en el centro del debate italiano. El abogado Stefano Maccioni confía en que las diligencias permitan esclarecer las circunstancias del crimen y ha instado a quienes puedan tener información a romper su silencio.

La principal incógnita sigue siendo la misma: si Pelosi actuó solo o si detrás de la muerte del cineasta hubo otras personas cuya participación nunca llegó a esclarecerse.