El cineasta italiano Tinto Brass falleció este miércoles a los 93 años en Roma. Reconocido internacionalmente como el gran maestro del cine erótico italiano, fue también una de las figuras más transgresoras y polémicas del audiovisual europeo.

El fallecimiento del realizador fue confirmado por sus familiares a través de un comunicado remitido a los medios locales, en el que precisaron que los funerales se celebrarán en la intimidad.

Con una filmografía de marcado carácter libertario, hedonista y provocador, Brass desafió durante décadas los límites de la censura, convirtiendo muchas de sus películas en motivo de debate social y cultural.

Nacido el 26 de marzo de 1933 en Milán con el nombre de Giovanni Brass, adoptó el seudónimo por el que pasaría a la posteridad en alusión al pintor Tintoretto. Dio sus primeros pasos profesionales en los círculos de la Cinémathèque de París, en pleno auge de la Nouvelle Vague, y llegó a trabajar como asistente de Roberto Rossellini en películas como Il generale Della Rovere (1959).

Con el tiempo, consagró su carrera a explorar el mundo del sexo y las pulsiones humanas, desafiando los límites de lo permitido en la pantalla. Según el propio cineasta, la censura llegó a mutilar 29 de sus 30 películas. Su intención era mostrar al «hombre de verdad», con sus deseos más íntimos, incluidos los de quienes ocupaban las posiciones más poderosas.

Esa mirada sobre el sexo y el poder quedó reflejada en una trilogía que nunca llegó a completar. Brass rodó Salon Kitty (1975), ambientada en un prostíbulo destinado a jerarcas nazis, y Calígula (1979), pero nunca pudo llevar a cabo la tercera entrega, centrada en la familia Borgia.

El tormento de Calígula

Fue precisamente Calígula la película que lo encumbró internacionalmente y sacudió a la sociedad de su época. Sus orgías, desnudos integrales y escenas extremas provocaron un enorme escándalo, hasta el punto de que la cinta llegó a ser denunciada por una supuesta escena de necrofilia.

El rodaje estuvo marcado por los enfrentamientos entre las tres figuras principales del proyecto: Brass, el guionista Gore Vidal y el productor Bob Guccione, fundador de la revista Penthouse, que defendía una orientación mucho más cercana al cine pornográfico.

La película reunió a intérpretes de la talla de Malcolm McDowell, Peter O'Toole y Helen Mirren. También estaba previsto que participara Maria Schneider, conocida por El último tango en París, pero fue apartada del proyecto por discrepancias relacionadas con el vestuario.

Brass recordaba que la tensión durante el rodaje llegó a provocarle una intoxicación de nicotina. A partir de entonces abandonó los cigarrillos y se pasó al puro, un hábito que mantuvo durante el resto de su vida.

Tras aquel tormentoso proyecto, el cineasta continuó su carrera y estrenó una de sus películas más celebradas y comercialmente exitosas: La Chiave (1983), una historia sobre la identidad sexual y el deseo en una pareja durante el régimen fascista italiano.

Pese a su fama internacional por Calígula, Brass siempre confesó que su película favorita era L'Urlo (1968), la historia de una novia que huye de su familia burguesa para entregarse a una vida libertina. Su apego a esta obra fue tal que llegó a rechazar la oferta de dirigir La naranja mecánica (1971), que finalmente acabaría en manos de Stanley Kubrick. Una decisión de la que, según aseguraba, nunca se arrepintió.

En su vida personal, tuvo dos hijos, Beatrice y Bonifacio, fruto de su matrimonio con la guionista Carla Cipriani.

Además de su trayectoria cinematográfica, Brass mantuvo una estrecha relación con el antiguo Partido Radical italiano, con el que colaboró en campañas a favor de la libertad sexual. Una de ellas quedó asociada a un lema tan provocador como su propio cine: «Mejor un culo que una cara de culo», reflejo de su particular sentido del humor y de su actitud irreverente ante las convenciones sociales.