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Urtasun riega con 37 millones al cine y reserva casi la mitad solo para directoras

Cultura impone cuotas de género en las nuevas ayudas destinadas al sector audiovisual financiadas mediante fondos públicos.

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Cultura impone cuotas de género en las nuevas ayudas destinadas al sector audiovisual financiadas mediante fondos públicos.
Urtasun, ministro de Cultura. | EFE

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha autorizado este martes al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2027, por un importe de 37 millones de euros, de los que al menos el 40% se destinará a proyectos realizados exclusivamente por directoras, lo que equivale a una reserva mínima de 14,8 millones de euros.

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva y en un único procedimiento de selección, tienen como finalidad dar continuidad al tejido industrial de las empresas cinematográficas.

La convocatoria está dirigida a proyectos que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, sean de carácter documental o experimental, o incorporen nuevos realizadores, según criterio gubernamental. También presta especial atención a la producción de obras audiovisuales que empleen tecnologías innovadoras, como las películas de animación, y busca reducir la brecha de género impulsando la incorporación de mujeres al sector en puestos creativos y técnicos.

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El importe máximo de la ayuda no podrá superar los 800.000 euros por proyecto beneficiario, una cantidad que se elevará a un millón de euros en el caso de los proyectos de animación.

Además del mínimo del 40% reservado a proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres, la convocatoria destinará entre un 15% y un 25% del presupuesto a proyectos documentales, al menos un 10% a animación, un 5% a proyectos experimentales y otro 5% a coproducciones con empresas extranjeras en las que la participación española sea minoritaria.

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