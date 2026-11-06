Brutal varapalo de 'The New Yorker' a 'La Bola Negra' de los Javis: "Es un fracaso"

No todo el mundo en EEUU ha caído seducido por La bola negra. La prestigiosa revista estadounidense The New Yorker ha publicado una crítica especialmente demoledora contra la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi elegida por España para competir por el Oscar a mejor película internacional, en la que ve "una epopeya excesivamente recargada".

Firmada por Justin Chang, que antes de en The New Yorker fue crítico de Variety y LA Times, este cuestiona tanto las ambiciones artísticas de la pareja de cineastas como la manera en que han construido su relato sobre la represión homosexual en la Guerra Civil española. A juicio del crítico, los Javis confunden trascendencia con grandilocuencia y terminan levantando una película demasiado preocupada por demostrar su propia importancia.

"Sobre las ruinas de San Sebastián, Ambrossi y Calvo pretenden erigir un monumento cinematográfico para la posteridad; en cambio, han producido una película que insiste, con arrogancia y agresividad, en su propia monumentalidad", escribe.

Uno de los principales reproches tiene que ver con su estructura narrativa, que entrelaza tres historias ambientadas en 1932, 1937 y 2017. Para Chang, "están lastradas por la misma extraña falta de sustancia". Esta combinación de épocas no consigue enriquecer el relato, sino que lo somete a un esquema calculado, en el que los personajes y sus conflictos parecen estar al servicio de un discurso previo.

También cuestiona la manera en que la película aborda la homosexualidad, la represión y la identidad, con una mirada que considera simplista y demasiado pendiente de alcanzar una supuesta dimensión poética. "Los dramas de la represión y la liberación homosexual se entrelazan de manera más simplista que esclarecedora", concluye.

El crítico tampoco se muestra convencido por la utilización de la figura de Federico García Lorca y su obra inacabada como eje simbólico de la película. Considera que los Javis pretenden situarse a la altura del poeta granadino ("no le rinden homenaje, intentan superarlo") y dotar a su historia de una trascendencia histórica que no termina de encontrar en la pantalla.

"La Bola Negra," a new film by Javier Ambrossi and Javier Calvo, dramatizes gay repression and liberation across three interconnected stories. At first, the year is 1937 and viewers are thrust deep into the Spanish Civil War, where a Nationalist soldier and a wounded Republican… pic.twitter.com/ygJULtFSco — The New Yorker (@NewYorker) November 5, 2026

Entre sus objeciones también figura la interpretación de Guitarricadelafuente, al que reprocha no transmitir adecuadamente las contradicciones y la confusión de Sebastián. En cambio, sí encuentra motivos para el elogio en Miguel Bernardeau, Penélope Cruz, Glenn Close y, especialmente, Lola Dueñas, cuya interpretación considera uno de los grandes aciertos del filme.

La conclusión de Chang es particularmente severa: La bola negra sería una película pretenciosa, aparatosamente construida y emocionalmente menos profunda de lo que aspira a ser. Una impugnación en toda regla de las ambiciones de los Javis que contrasta con la buena recepción internacional de la película y su recorrido en la temporada de premios estadounidense. En conclusión, "esta película no es un monumento; es un fracaso".