La cinematografía francesa demuestra de nuevo su capacidad para cuidar y ensalzar sus grandes mitos literarios mediante ambiciosas producciones históricas. Tras el reciente éxito de adaptaciones como las dos entregas de los mosqueteros y la versión de El conde de Montecristo, llega a las pantallas una nueva mirada a Los miserables de Víctor Hugo. Esta cinta dramática y de corte épico, con una duración cercana a las tres horas, consolida lo que se puede entender como un auténtico universo cinematográfico francés volcado en transformar las grandes novelas decimonónicas en espectáculos de masas para el público contemporáneo.

Dirigida por Fred Cavayé, cineasta habituado al ritmo trepidante de los relatos de suspense y acción, la película traslada esa energía a la clásica historia de Jean Valjean, interpretado por Vincent Lindon. El filme adopta soluciones narrativas dinámicas, incorporando persecuciones y enfrentamientos físicos que recuerdan a títulos de acción como El fugitivo o Atrapado por su pasado. Esta impronta de ritmo de 'thriller' renueva la fórmula del drama de época sin renunciar a la escala de la ambientación ni a los elementos de cine de aventuras.

Pese a una puesta en escena que por momentos resulta demasiado académica y encorsetada —sumada a unos títulos de crédito con ecos estéticos de la serie Juego de tronos (serie)—, la cinta destaca en su tramo final. La última media hora ofrece un despliegue espectacular centrado en la insurrección parisina, donde convergen con acierto la acción colectiva y el drama familiar. Además, la obra mantiene intacto el trasfondo de fractura social y miseria de la novela original, trazando paralelismos evidentes con las tensiones y disturbios que marcan la actualidad social y política francesa.