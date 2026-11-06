Hallan muerto en su casa al director Sebastián Lelio, ganador de un Óscar por 'Una mujer fantástica'

El ámbito cultural chileno e internacional despide este viernes a Sebastián Lelio, destacado cineasta chileno y ganador del Óscar en 2018 por Una mujer fantástica, que ha muerto a los 52 años en su residencia de la comuna de Las Condes, al oriente de Santiago. Su deceso ha sido confirmado mediante un comunicado difundido en redes sociales por su pareja, la actriz Amalia Kassai, a nombre de las familias Lelio Kassai y Campos Watt, señalando que la muerte se produjo "por motivos de salud", al tiempo que expresa el profundo dolor por su partida y destaca su invalorable aporte a la cultura nacional.

Aunque su nacimiento tuvo lugar en suelo argentino en 1974, su vida y obra se vincularon desde muy temprana infancia a Chile, transitando sus primeros años en la localidad sureña de Cholgúan antes de instalarse en la capital para formarse académicamente en la Universidad de Chile. Tras una etapa inicial volcada al formato del cortometraje, su ópera prima en el largo, La sagrada familia, marcó en 2006 el punto de partida de una búsqueda autoral sumamente personal, caracterizada por la exploración del libre albedrío, la identidad y las fracturas de la sociedad actual, línea que consolidaría poco después con obras como Navidad y El año del tigre.

El despegue decisivo en la arena internacional se concretó al inicio de la década pasada gracias a Gloria, proyecto por el cual su actriz principal, Paulina García, cosechó el Oso de Plata en el certamen de Berlín, ciudad en la que el cineasta fijó su residencia durante un periodo clave de su vida. Sin embargo, el hito decisivo de su trayectoria se produjo con Una mujer fantástica. La historia encabezada por Daniela Vega no solo triunfó en los Premios Goya, sino que al alzarse en 2018 con el galardón de la Academia de Hollywood como mejor película de habla no inglesa marcó un hecho sin precedentes para la cinematografía de su país, proyectando su nombre a escala global.

Esa consagración le abrió las puertas a producciones internacionales de gran envergadura donde dirigió a nombres estelares de la industria, entre las que figuran Disobedience, el remake estadounidense Gloria Bell y El prodigio, estrenada en plataformas globales. En 2025, el realizador regresó al circuito de certámenes de primer nivel al presentar en el Festival de Cannes su filme La ola, una audaz propuesta musical en torno al movimiento feminista universitario chileno que generó un intenso debate crítico. Por aquel entonces, en encuentros con la prensa, el realizador reflexionaba abiertamente sobre el agitado clima social y sociopolítico contemporáneo.

Al momento de su prematura partida, el cineasta se encontraba inmerso en la fase de preproducción de la adaptación cinematográfica de la célebre novela Poeta chileno, escrita por Alejandro Zambra. El proyecto, respaldado por la productora Fábula junto a socios estratégicos internacionales, sumaba en su equipo de trabajo a la propia Amalia Kassai en las labores de selección de reparto, en lo que prometía ser una de las apuestas más ambiciosas de su fructífera carrera.