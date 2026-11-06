La cartelera cinematográfica recibe el estreno de Ruega por nosotras, el nuevo largometraje del director Daniel Monzón, responsable de títulos tan aclamados como Celda 211, El niño y Las leyes de la frontera. La película se presenta como uno de los principales atractivos del panorama cinematográfico español en la recta final de la temporada y aspira con fuerza a competir en las próximas convocatorias de premios, avalada por una cuidada factura y una notable trascendencia social.

La trama se sustenta en hechos reales y rescata del olvido la historia del Patronato de Protección a la Mujer, una institución concebida en la década de los cuarenta bajo el régimen de Franco, que contó con Carmen Polo como madrina de más de medio millar de centros repartidos por todo el país. La entidad, gestionada por congregaciones religiosas, no fue disuelta hasta 1985, ya en plena democracia y bajo la presidencia socialista de Felipe González, poniendo de manifiesto la pervivencia de estas estructuras represivas durante décadas.

'Ruega por nosotras'.

El relato sigue a una joven estudiante de familia acomodada y estrictamente conservadora que, tras mostrar actitudes independientes y rebeldes para la moral de su entorno, es recluida en una de estas dependencias. Entre sus muros, las internas sufrían un severo maltrato psicológico y humillaciones continuas, además de realizar trabajos sin remuneración que beneficiaban a terceros, e incluso se enfrentaban al internamiento en manicomios si manifestaban conductas consideradas disidentes o sospechas de homosexualidad.

Lejos de caer en el morbo o en la tragedia desmedida, Monzón opta por imprimir a la narración un toque esperanzador y de redención, vertebrado en la amistad y complicidad que surge entre reclusas de orígenes dispares, al tiempo que retrata con matices las diversas actitudes entre las religiosas del centro.

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