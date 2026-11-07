La banda sonora más barata de la historia (que Disney rechazó)

¿Qué tienen en común un guerrero cimmerio, un policía convertido en máquina, una orca en busca de libertad y un submarino soviético en plena Guerra Fría? Todos tienen algo que agradecer a Basil Poledouris (1946-2006). Puede que su nombre no figure entre los compositores más populares, pero sus partituras forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Su carrera encierra una paradoja: probablemente estamos ante uno de los grandes talentos de la música cinematográfica, pero también ante un compositor cuya filmografía no siempre estuvo a la altura de sus extraordinarias capacidades. Junto a títulos recordados como Conan el bárbaro o El lago azul encontramos otros completamente olvidados, como Los señores del acero o El secreto del talismán.

'Conan el bárbaro'.

La banda sonora que costó un dólar

La amistad, más que la ambición, fue el motor de la carrera de Poledouris. El ejemplo más simbólico es el de la película Fiesta de despedida (1996), un proyecto de Randal Kleiser (Grease) sobre el sida que Disney rechazó, y al que el compositor accedió a cambio de la cantidad simbólica de 1 dólar.

El homenaje que no tuvo en Hollywood, pero sí en Jaén

Enfermo y olvidado por la industria, Basil Poledouris recibió una invitación inesperada: dirigir un concierto de Conan el bárbaro en el Festival Internacional de Música de Cine de Úbeda (Jaén). Durante un fin de semana recibió emocionado el cariño de cientos de admiradores que no sabía que tenía.

Su historia esconde otros tantos momentos emocionantes en los que la suerte no siempre jugó a su favor: ¿qué películas de culto tuvo que rechazar por trabajar en películas menores? ¿Cuál es la historia personal que le inspiró la música de Robocop? ¿Qué tienen que ver un martillo y 80 pianos con algunos de sus trabajos?

Con motivo del 80 aniversario de su nacimiento y del vigésimo aniversario de su fallecimiento, en Do-Re-Film en esCine homenajeamos a Basil Poledouris: un gran talento cuyas amistades y principios le condujeron al olvido.

Pincha en el audio para escuchar las bandas sonoras y numerosas anécdotas sobre una vida apasionante.