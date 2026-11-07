La tentación satánica de Kevin Spacey

En 2017 Kevin Spacey cayó en desgracia en Hollywood tras unas acusaciones de agresión sexual. Desde entonces se refugió en otras filmografías para poder trabajar, por ejemplo, en Italia. En 2023 los tribunales lo declararon no culpable y empezó un camino para intentar volver. En 2024 protagonizó la italiana El contrato: un pacto con el diablo, una película que llega a los cines españoles este fin de semana.

El agravio comparativo con Kevin Spacey es realmente destacable. ¿Por qué Roman Polanski no sufrió el mismo destino? Frente a la doble vara de medir imperante en la industria cultural, que hace que determinados cineastas con cuentas pendientes con la justicia estadounidense continúen recibiendo el aplauso unánime de crítica y compañeros de profesión, Spacey sufrió una implacable campaña de cancelación pese a no contar con ninguna condena.

'El contrato: Pacto con el diablo'.

En El contrato: un pacto con el diablo el actor encarna al mismísimo Satanás. La trama narra la peripecia de un periodista caído en desgracia, interpretado por Eric Roberts, que, cegado por la ambición de conseguir una gran exclusiva, investiga la extraña muerte de un compañero, viéndose envuelto en una red de conspiraciones y pactos oscuros.

Crueldad humana

Esta semana también llega a los cines españoles una ambiciosa superproducción francesa que vuelve sobre las páginas inmortales de la literatura universal: una nueva adaptación cinematográfica de Los miserables. Con una duración de tres horas y bajo la dirección de Fred Cavayé, el filme cuenta con la sobria presencia del actor Vincent Lindon en el icónico papel de Jean Valjean.

A diferencia de otras aproximaciones más edulcoradas o del tono de comedia costumbrista que a veces se atribuía al matrimonio Thénardier, esta versión opta por mostrar sin concesiones la crueldad humana y la miseria moral, explorando con detenimiento el origen de la implacable persecución que el inspector Javert emprende contra el protagonista tras su inicial redención espiritual gracias a los candelabros de plata de un sacerdote compasivo.

Guerras carlistas y el Sacamantecas

El cine español, muy presente este fin de semana en la cartelera, estrena Sacamantecas, un oscuro drama de época ambientado en la Álava de finales del siglo XIX, en plenas guerras carlistas. El cineasta David Pérez Sañudo reconstruye la tenebrosa figura criminal de Juan Díaz de Garayo apoyándose en las solventes interpretaciones de Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz. La historia profundiza tanto en la brutalidad de los crímenes como en la hipocresía social y la tentación de las autoridades de cerrar el caso mediante cabezas de turco, mientras una mujer de firmes principios éticos exige el esclarecimiento total de los hechos.

Pincha en el audio para escuchar, sin spoilers, todas las críticas, incluyendo el resto de estrenos como las españolas Fiesta Pägana, biopic de la célebre banda de folk metal Mägo de Oz; lo nuevo de Daniel Monzón, Ruega por nosotras; la cinta Godzilla: Minus Zero; las películas de animación Ramayana: El nacimiento de una leyenda, Bob y Bobek: Tras la pista de la zanahoria, la francesa El misterio de Lucy Lost y El gato con sombrero.