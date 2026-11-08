De asistente en 'Re-Animator' a revolucionar la acción bélica en España

En un nuevo episodio de Par Impar, Juanma González y Dani Palacios cuentan con la presencia del cineasta Carles Torrens para hablar de su último trabajo, Apocalipsis Z: El nuevo mundo, un largometraje producido para Prime Video. A lo largo de la entrevista, el director profundiza en el proceso creativo de esta producción y recuerda algunas de las experiencias que marcaron sus primeros pasos en el mundo del cine. Entre ellas, destaca su colaboración con Brian Yuzna, mítico director y productor estadounidense vinculado al cine fantástico y responsable de películas tan emblemáticas como La novia de Re-Animator. Torrens explica cómo, con apenas diecisiete años, tuvo la oportunidad de participar en el rodaje de Beyond Re-Animator desempeñando labores de traducción y asistencia de guion.

Uno de los principales temas de la charla es el planteamiento cinematográfico de Apocalipsis Z: El nuevo mundo. Aunque el universo de los infectados constituye el punto de partida, Torrens explica que su intención fue construir una película de acción militar con una marcada ambientación bélica. La historia toma como referencia el universo literario de Manel Loureiro, especialmente su novela Los días oscuros, pero se aleja de una reproducción exacta del libro para ofrecer una aventura con identidad propia. En esta ocasión, un destacamento militar viaja desde Canarias hasta una España continental devastada con el objetivo de conseguir recursos y sobrevivir. La película apuesta por un comienzo especialmente intenso, con cerca de 45 minutos de acción táctica prácticamente continuada y una narrativa que evita recurrir constantemente a explicaciones o conflictos sentimentales.

La búsqueda de credibilidad fue una de las prioridades durante la preparación del largometraje. Para conseguirlo, la producción incorporó a un comandante en activo de las Fuerzas Armadas como asesor militar. Su trabajo permitió revisar los movimientos de los soldados, las estrategias de combate y los procedimientos utilizados en pantalla. También se tomaron decisiones específicas relacionadas con el equipamiento de los personajes, como evitar determinados elementos de protección que resultarían poco prácticos frente a adversarios que atacan en grandes grupos y no utilizan armas de fuego. Torrens también explica las dificultades que supuso recrear la base aérea de Cuatro Vientos, una tarea que exigió combinar diferentes escenarios, instalaciones del aeropuerto de Lérida, efectos visuales y grabaciones aéreas realizadas desde helicópteros.

La conversación también presta atención al trabajo físico de los actores, especialmente al de Mario Mayo, protagonista de numerosas escenas de enfrentamientos y combate cuerpo a cuerpo. Carles Torrens comparte algunas de las situaciones más llamativas vividas durante el rodaje, entre ellas un accidente protagonizado por un figurante que mordió involuntariamente al actor en la cabeza en mitad de una secuencia de lucha. El incidente terminó con varios puntos de sutura, aunque Mayo pudo regresar posteriormente al trabajo. El director destaca precisamente la personalidad de este tipo de protagonista: un héroe cotidiano, de carácter cercano y alejado de la imagen grandilocuente de los personajes de acción habituales del cine estadounidense. Una apuesta que contribuye a dar mayor identidad española a la película.

En la segunda parte de Par Impar, el protagonismo pasa a La novia de Re-Animator (1990), la película de Brian Yuzna que amplió el universo creado por Stuart Gordon a partir de los relatos de H. P. Lovecraft. Juanma González, Dani Palacios y Carles Torrens analizan las particularidades de esta secuela y la relación entre sus dos personajes principales: Herbert West, interpretado por Jeffrey Combs, y Dan Cain, al que da vida Bruce Abbott. La complicada convivencia entre ambos médicos se convierte en el motor de una historia que mezcla terror corporal, humor negro y situaciones propias de una comedia de enredos bastante macabra. La obsesión de West por experimentar con la vida y la muerte le lleva a manipular emocionalmente a su compañero para construir una mujer a partir de diferentes partes del cuerpo humano.

Otro de los aspectos destacados del análisis es el apartado visual de la película. Los participantes ponen en valor el trabajo artesanal de especialistas en efectos especiales como Screaming Mad George y el equipo de KNB EFX, responsables de buena parte de las criaturas y transformaciones que aparecen en pantalla. El empleo de prótesis, maquillaje, látex y efectos físicos proporciona a la cinta una personalidad visual muy particular, especialmente en comparación con el predominio actual de los recursos digitales. Torrens también aprovecha la conversación para reivindicar la capacidad narrativa y visual de Brian Yuzna, mencionando otros títulos de su filmografía, como El dentista, y señalando la influencia que ha ejercido Alfred Hitchcock en su manera de construir determinadas escenas. Su trayectoria demuestra la importancia de un director que dejó una huella reconocible en el cine fantástico y de terror.

El episodio concluye con una reflexión sobre la evolución de los zombis y los muertos vivientes dentro del cine y la cultura popular. Desde las antiguas representaciones relacionadas con el vudú haitiano hasta los infectados contemporáneos vinculados a epidemias y amenazas biológicas, la figura del no muerto ha ido adaptándose a los miedos de cada época. Los participantes destacan que el atractivo de estas historias no reside únicamente en las escenas de terror o en el impacto del gore, sino también en su capacidad para representar una sociedad al borde del derrumbe. En ese sentido, producciones como Apocalipsis Z encuentran nuevas posibilidades dentro de un género muy explorado, recuperando el espíritu de las aventuras de supervivencia y apostando por la acción, la tensión y una narración directa, sin necesidad de recurrir a la parodia o a la ironía constante.