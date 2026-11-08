El desprecio de De Niro que originó el mayor himno de Frank Sinatra

En el espacio Prohibido Contar Ovejas de esRadio, Alicia Valiente y el equipo del programa abordan la historia que rodea a una de las piezas musicales más universales del siglo XX: la canción "New York, New York". Aunque en la actualidad el tema está indisolublemente asociado a la voz de Frank Sinatra, su nacimiento estuvo marcado por un inicio accidentado, discrepancias creativas y un notable fracaso en taquilla antes de alcanzar la categoría de himno indiscutible.

El origen de la composición se sitúa en el año 1976, en el marco de los preparativos de la película musical que dirigía Martin Scorsese con Liza Minnelli y Robert De Niro al frente del reparto. Los prestigiosos compositores John Kander y Fred Ebb presentaron ante el equipo de producción las canciones diseñadas para la banda sonora original. Aunque la sesión parecía desarrollarse en un ambiente distendido y entusiasta, uno de los presentes mostró de inmediato su desacuerdo con la melodía principal.

Fue el actor Robert De Niro quien manifestó en privado al director que la pieza resultaba débil y poco convincente para su personaje, señalando que quedaba eclipsada por los números vocales de Minnelli. Ante las exigencias del actor, el cineasta solicitó a los autores una reescritura completa del tema principal, dando pie a la versión definitiva y enérgica que finalmente grabó Liza Minnelli para la película.

A pesar del esfuerzo creativo, el largometraje se estrenó en 1977 y se convirtió en un sonoro fracaso comercial, lo que provocó que la melodía pasara desapercibida para el gran público. No obstante, la esposa del afamado vocalista, Barbara Sinatra, vislumbró el potencial oculto de la obra tras visionar la cinta y le insistió para que la incorporara a su repertorio, una sugerencia que en un primer momento el intérprete descartó por considerarla una pieza ajena a su estilo.

La perseverancia de su entorno cercano terminó por convencer a Sinatra, quien comenzó a probar el tema en directo en 1978 sobre el escenario del Radio City Music Hall, en pleno centro de Manhattan. La reacción del auditorio fue tan entusiasta que el cantante decidió acudir al estudio a finales de 1979 para dejar constancia grabada del arreglo definitivo, publicándolo en la primavera de 1980 dentro del álbum Trilogy: Past Present Future.

La grabación se convirtió en un auténtico fenómeno de masas y supuso el último gran éxito en las listas comerciales para Sinatra antes de su fallecimiento. Décadas después, convertida en el símbolo sonoro de la Gran Manzana, la canción demuestra cómo una objeción artística en una sala de ensayo acabó transformando un fracaso cinematográfico en una leyenda de la música norteamericana.